Paco Saiz se despide de los Donantes de Sangre tras 50 años al frente de la delegación local

Hablar de Paco Saiz es hablar de los Donantes de Sangre. 50 años han pasado desde que cogió las riendas de la delegación local. ... Hace unos meses decidió dejar definitivamente sus responsabilidades, «es necesario renovarse». Para cuando él entró en la directiva ya era donante. «Allá por el año 1975 la delegación que ya existía en Ordizia me comentó si estaba dispuesto a ayudarles en la organización de las extracciones de sangre que periódicamente se realizaban». Un cargo que ha mantenido hasta ahora.

En las seis extracciones que se realizan en Ordizia a lo largo del año se realizan unas 65-70 donaciones cada vez. «Poco más o menos se mantiene» desde que Paco entró en la delegación, aunque las funciones y el trabajo de los vecinos ha cambiado bastante. «Cuando empezamos en la directiva estábamos cinco o seis. Escribíamos 200 cartas, poníamos la dirección y los sellos, para que vinieran treinta personas», recuerda. Toda esa labor desde hace algunos años está informatizada y todo ese control lo llevan desde la delegación central de Donostia.

Paco Saiz y sus compañeros se centraron entonces en la intendencia: atender a los enfermeros y donantes, dejar limpio el local al finalizar y buscar la merienda que se ofrece a todos los donantes. «Desde que se ha informatizado andábamos dos, un amigo y yo. Máximo tres».

La edad máxima para donar está en 70 años, por lo que Paco tuvo que dejar de ir a donar a raíz de la pandemia al estar dentro del grupo de riesgo. «No me dejaban ir. De lo que me encargaba era de conseguir el local». El Ayuntamiento, «siempre se ha portado de maravilla», cede desde entonces el salón de plenos. En los últimos años solamente se ha dedicado a preparar la lista de donantes homenajeados por sus 25, 40, 50 o 70 donaciones. «Antes se hacía una comida y se hacía la entrega de medallas. Con la pandemia se quitó la comida y cada pueblo organiza el reparto».

De ahora en adelante, Saiz dejará totalmente su vinculación. Defiende que el relevo es más que necesario. «Cuando entré en Donantes de Sangre hice un montón de donantes de sangre. Yo era joven. Todos mis amigos, los amigos de mis amigos... Si la directiva es joven, tiene un núcleo. Ahora hay que renovar», indica.

En estos 50 años «ha habido mucha gente que me ha ayudado», indica. Recuerda especialmente a Alfredo Turrientes, Manolo Uranga y Mario Crespo. Agradece igualmente a todos los que han colaborado con los Donantes de Sangre en todo este tiempo. «Agradezco sinceramente a todos los que han colaborado conmigo, tanto donantes como voluntarios, por su generosidad y compromiso. Sin ellos, esta labor no habría sido posible».

En este sentido anima a los jóvenes a colaborar. «Si mañana organizamos una extracción seguro que te vienen», pero la continuidad y el compromiso es lo que falla en las nuevas generaciones según explica. «Me hubiera gustado haber encontrado a alguien que asumiera el relevo, pero no lo he conseguido y me doy por vencido en este intento. Por ello, considero que ha llegado el momento de cerrar esta etapa».

Recuerda con cariño el ambiente familiar que se creaba en la antigua sede de Osakidetza donde se llevaban a cabo las extracciones. «Las donaciones siguen igual, pero me dicen que no es lo mismo», comenta con tristeza. «Ahí teníamos una mesa en la que entrábamos por lo menos 16-18 personas. Todos hablábamos, socializábamos... Muchos habrán hecho amistades ahí. Con el bocadillo, el queso, el vino... ahora eso se ha perdido». Merienda que ofrecía gracias a las donaciones de los comerciantes de Ordizia y que cada vez era más difícil de conseguir.

A pesar del ambiente «más frío», subraya que Ordizia «sigue demostrando ser un pueblo altruista y generoso, y confío en que así seguirá siendo». A él, personalmente, le ha valido para conocer a «todo el pueblo, por nombre y dos apellidos», destaca como anécdota.

Paco Saiz se lleva la satisfacción de un trabajo bien hecho y haber ayudado a salvar vidas. «Ahora te das cuenta del bien que has hecho, cuando estás en el proceso no tanto. Gracias a ti se han salvado muchas vidas. Es muy gratificante y te queda eso».

Donaciones mañana

La Asociación de Donantes de Sangre de Ordizia ha organizado una nueva cita para donar sangre en el municipio para mañana lunes. Se llevará a cabo en el salón de plenos del Ayuntamiento de 16:30 a 20:30 horas. Todas aquellas personas no citadas con antelación que quieran sumarse a la donación, deberán llamar al 943.007.885 para reservar hora esa misma mañana o bien presentarse en el salón de plenos.