Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paco Saiz ha estado al frente de la delegación local de Donantes de Sangre en los últimos 50 años. A. NÚÑEZ

Ordizia

Paco Saiz se despide de los Donantes de Sangre tras 50 años al frente de la delegación local

Agradece a todos los voluntarios y colaboradores que han hecho de Ordizia un pueblo altruista y generoso

Amaia Núñez

Ordizia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:48

Hablar de Paco Saiz es hablar de los Donantes de Sangre. 50 años han pasado desde que cogió las riendas de la delegación local. ... Hace unos meses decidió dejar definitivamente sus responsabilidades, «es necesario renovarse». Para cuando él entró en la directiva ya era donante. «Allá por el año 1975 la delegación que ya existía en Ordizia me comentó si estaba dispuesto a ayudarles en la organización de las extracciones de sangre que periódicamente se realizaban». Un cargo que ha mantenido hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Paco Saiz se despide de los Donantes de Sangre tras 50 años al frente de la delegación local

Paco Saiz se despide de los Donantes de Sangre tras 50 años al frente de la delegación local