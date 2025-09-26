El otoño llega con una completa programación para el XXII Ordiziarrock

El festival Ordiziarrock llega un año más con una variada programación musical. La vigesimosegunda edición traerá novedades en la programación musical tradicional de tres ... días, que esta vez se celebrará del 16 al 18 de octubre.

Abrirá el festival el documental 'Enarak' el jueves, día 16, en Herri Antzokia. La cinta narra la historia del grupo 'Enarak', fundada por unos seminaristas sedientos de libertad en 1967, en plena dictadura franquista. Tocaban estilos pop, rock y psicodelia que aún eran ajenos a la sociedad de la época, íntegramente en euskera. Después de cientos de conciertos, desaparecieron misteriosamente en 1971, para siempre. Después de 50 años, el hijo del cantante, Beñat Iturrioz, se lanza a la búsqueda de las huellas del grupo sumergiéndose en un laberinto fílmico que mezcla ornitología, collage y una búsqueda excéntrica.

El día 17 Trannce iniciará la programación que se llevará a cabo en el frontón Beti Alai. A continuación llegarán los legazpiarras Jhon Dealer&The Coconuts, que traerán su último dísco 'It's On', publicado en marzo de este año. Después, La Perra Blanco inundará la fiesta con su estilo de mezcla de música de los años 50.

El 18 de octubre, Esanezin, el proyecto musical de Ianire Aranzabe, abrirá el programa que se completará con Maskak, el proyecto musical de un grupo de amigos de Itsaso y Bidarrai; y Bengo, con su música de género urbano. Asimismo, cada día en el frontón habrá DJs para mantener el ambiente al rojo vivo toda la noche: el viernes DJ Necora y el sábado DJ Rïko.