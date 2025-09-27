Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maritxu Garate y sus hijas han donado todas las crónicas que guardaban de Fermín González 'Kifi'. DV/A.Núñez

Ordizia

El legado de Kifi en manos de los ordiziarras

Maritxu Garate y sus hijas han donado todos los libros encuadernados con sus crónicas a la biblioteca municipal

Amaia Núñez

Ordizia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

Desde hace algunos meses, quienes entran a la biblioteca municipal se encuentran con un nuevo armario, con una veintena de libros de gran tamaño. ... Algunos más antiguos, otros más nuevos, son las crónicas de Fermín Gonzalez 'Kifi', que su familia ha donado a para que los ordiziarras también los puedan disfrutar. «Él también lo comentaba, tenía ilusión de donarlos al pueblo de Ordizia». Para Maritxu Garate, su viuda, y sus hijas Loli y Arantxa ha sido una «satisfacción» el poder hacer realidad el deseo de Kifi, «para que el pueblo tenga oportunidad de leer, de recordar...».

