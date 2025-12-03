Euskararen Eguna ospatu zuten Ordizian

OrdiziaEuskararen Eguna ospatu zuten Ordizian
Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:27
Atzo, abenduaren 3arekin, Euskararen Eguna ospatu zen eta Ordiziako ikasleek zein herritarrek ere ekitaldi ugarirekin ospatu zuten eguna. Goizean ikasleek ipuin kontaketak, mintzodromoa edota bakarrizketak izan zituzten eta Kantu Jiran ere atera ziren herriko kaleak alaituz. Arratsaldean, berriz, ikastetxeetan bertan izan zituzten herri kirolak, gaztaina jatea edota dan-tza emanaldia. Zuhaizti zentroan bingoa euskaraz jokatu zuten eta Kantazak ekimena izan zen.