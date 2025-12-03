Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

UDALA

Ordizia

Euskararen Eguna ospatu zuten Ordizian

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:27

Atzo, abenduaren 3arekin, Euskararen Eguna ospatu zen eta Ordiziako ikasleek zein herritarrek ere ekitaldi ugarirekin ospatu zuten eguna. Goizean ikasleek ipuin kontaketak, mintzodromoa edota bakarrizketak izan zituzten eta Kantu Jiran ere atera ziren herriko kaleak alaituz. Arratsaldean, berriz, ikastetxeetan bertan izan zituzten herri kirolak, gaztaina jatea edota dan-tza emanaldia. Zuhaizti zentroan bingoa euskaraz jokatu zuten eta Kantazak ekimena izan zen.

