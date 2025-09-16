Creada la Mesa de Cuidados para ser el centro de la vida comunitaria

Diversos agentes de Ordizia han creado la Mesa de Cuidados para hacer frente al reto que suponen los cuidados en la sociedad actual. Desde ... este nuevo organismo quieren impulsar un modelo que ponga a los cuidados en el centro de la vida comunitaria, «más centrado en la solidaridad y en la interdependencia», tal y como explicaron en la presentación. «Porque todas las personas necesitamos cuidar y ser cuidadas. Y porque cuidar es responsabilidad compartida».

La Mesa de Cuidados cuenta con un grupo motor en el que están representados Ordiziako Koordinadora Feminista, Osiñe Talde Feminista, Garagune, representantes municipales del PNV, PSOE, Bildu y Podemos, Ayuntamiento de Ordizia y vecinos del municipio. «Durante el proceso de creación ha participado más gente, y en breve queremos implicar también a otras personas y agentes de la localidad», indicaron.

Su labor se guiará por cuatro principios: cuidémonos, cuidar desde la comunidad, defender la dignidad y el reconocimiento de los trabajos de cuidados, y trabajar para que la prevención sea el eje, «apostando por un cuidado más sostenible y proactivo».

En base a ellas, de ahora en adelante pondrán en marcha diferentes acciones que se enfocarán en tres líneas principales. Por un lado, completarán el Diagnóstico de Cuidados de Ordizia, que ya está en marcha, para conocer la situación de la localidad en cuanto al cuidado.

Además, realizarán acciones de escucha comunitaria para fomentar el conocimiento mutuo y para implicar a más agentes de la localidad en el proceso, articulando diferentes niveles de participación. Y, por último, llevarán a cabo una labor de información y sensibilización para que «cada vez más ciudadanas y ciudadanos se vayan concienciando y, poco a poco, se vayan sumando al camino que estamos recorriendo».

El objetivo es que a través de este trabajo colectivo y comunitario conseguir que en Ordizia «se promueva un modelo de cuidados centrado en las personas, más participativo e inclusivo, más coordinado y más igualitario». Por ello, invitan a todos los vecinos a participar en las actividades que organizarán desde la Mesa.