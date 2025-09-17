Comienza el curso en Zuhaizti

Esta semana comienza un nuevo curso en el centro social Zuhaizti. Un año más han organizado el programa 'Actívate', en colaboración con el Ayuntamiento ... de Ordizia. Cada año son más jubilados y pensionistas los que participan en las actividades organizadas, con cerca de 400 ya inscritos.

El programa cuenta con una amplia variedad de talleres y cursos, tanto culturales, deportivas, de informática y comunicación, y de salud y bienestar. Todas las actividades son abierta a todos los jubilados y pensionistas de Ordizia, sin obligación de ser socios de Zuhaizti, aunque en ese caso tendrán un incremento del 20% en la cuota. El concejal Jon Ander Caballero destacó «la importancia de mantenernos activos/as» en la presentación de la nueva temporada. «A cualquier edad es importante que la ciudadanía se mantenga activa, y también ponemos el foco en las personas mayores, ya que el centro Zuhaizti ofrece también un amplio abanico de posibilidades».

Algunos de los cursos están completos, pero en otros quedan las últimas plazas. Para más información e inscripciones hay que ponerse en contacto con la asociación Zuhaizti en el teléfono 943 889 288, o los miércoles y jueves, en horario de oficina, de 10.30 a 12.30. «Hacemos un llamamiento a todas las personas adultas y mayores para que participen en estas actividades. Al fin y al cabo hay diferentes actividades que pueden ser de interés incluidas en el programa y seguro que tienen alguna acción que suscita interés», animó.

Cerca de 400 jubilados y pensionistas participan en las actividades que se organizan en el centro social cada año

La novedad de esta temporada está en el curso de Nordic Walking o marcha nórdica, para aprender a realizar esta forma de caminar con dos bastones. La primera sesión será el 29 de septiembre, lunes, y se llevará a cabo de 09.30 a 12.30 horas.

Además, se mantienen en la programación los bailes de salón, la gimnasia suave, el taller de memoria, la coral, el taller de ajedrez, etc. Igualmente, en colaboración con La Caixa se impartirán los cursos de nuevas tecnologías en la que se ofrecerán herramientas básicas y avanzadas para su uso en el día a día; así como las relacionadas con salud y bienestar. En este caso serán dos: taller de autonomía 'Entrena' y el taller de lectura entre amigos'.