El consejero Denis Itxaso y el alcalde Adur Ezenarro en el acto de firma del acuerdo. A. NÚÑEZ

Ordizia

Acuerdo para la construcción de 80 nuevas viviendas de protección oficial

Con esta promoción, el barrio San Juan contará con 190 nuevas viviendas que comenzarán a edificarse en 2027

Amaia Núñez

Ordizia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:34

La promoción de viviendas de protección oficial de Ordizia ha dado un paso adelante esta semana. El jueves firmaron el convenio para 80 viviendas ... destinadas a alquiler en el barrio San Juan el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro.

