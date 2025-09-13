Acuerdo para la construcción de 80 nuevas viviendas de protección oficial

La promoción de viviendas de protección oficial de Ordizia ha dado un paso adelante esta semana. El jueves firmaron el convenio para 80 viviendas ... destinadas a alquiler en el barrio San Juan el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y el alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro.

Las viviendas se construirán en dos parcelas que el Ayuntamiento de Ordizia ha cedido gratuitamente, de 3.372 metros cuadrados cada una, que albergarán dos promociones gemelas de 40 viviendas. Visesa, la sociedad pública que llevará a cabo la promoción, ya ha sacado a licitación la redacción del proyecto, según anunción Itxaso en el acto. Si se cumplen los plazos estipulados, esperan tenerlo adjudicado este año y que la construcción comience en 2027.

Con estas 80 viviendas, Ordizia llegará a las 226 viviendas de protección pública destinadas a alquiler en los próximos años. De ellas 190 serán en San Juan, ya que Visesa compró el mismo jueves una parcela colindante a un privado que albergará otras 50 viviendas.

El Ayuntamiento ha cedido gratuitamente las parcelas y bonificará al 95% en el impuesto sobre Construcciones

Será una inversión total de 25 millones de euros. «a nivel de Gipuzkoa no habrá muchos municipios del tamaño de Ordizia que hagan tantas viviendas protegidas en colaboración con el Gobierno Vasco», destacó Itxaso.

Las otras 36 se edificarán en Floreaga. «Hemos hecho un gran esfuerzo durante años para sacar adelante este proyecto y pronto será una realidad. Este es el modelo de vivienda que defendemos», indicó el alcalde Adur Ezenarro en la firma del convenio.

Con el acuerdo, Visesa se beneficiará de una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, además de la no exigencia de avales y la garantía de acceso preferente para ordiziarras con una antigüedad mínima de empadronamiento de 1 año ininterrumpido o 3 años alternos en los últimos 5. Para sacar adelante el proyecto será necesario todavía realizar una modificación puntual del Plan Parcial del ámbito de San Juan.