Actos con motivo del Día Internacional contra el cáncer de mama

ordizia. Sábado, 18 de octubre 2025

Hoy, 19 de octubre, es el 'Día internacional contra el cáncer de mama y ginecológico' y, al igual que en los últimos años, la delegación local de Katxalin, Asociación de mujeres y hombres afectados de cáncer de mama y ginecológico de Gipuzkoa, saldrá a la calle para visibilizar la enfermedad.

Como en ediciones anteriores, ayer colocaron el lazo rosa en el balcón del Ayuntamiento y, en este sentido, animan a los vecinos a aportar su granito de arena decorando escaparates y balcones con esa significativa referencia que es el lazo rosa durante la semana.

Asimismo, el miércoles día 22, aprovecharán una vez más la jornada de mercado semanal y por la mañana Katxalin volverá a sacar a la calle las tradicionales mesas informativas y a su vez procederá a recaudar fondos mediante la correspondiente cuestación y la entrega del lazo rosa.

Los miembros de la asociación estarán situados en diferentes lugares dela localidad. Todo lo recaudado en estas mesas será donado a Biogipuzkoa para continuar trabajando en la investigación.

Será una semana en la que evocar y tener muy presentes, a las personas que han pasado, están pasando o pasarán un cáncer de mama a las que recordarles la existencia de la Asociación, en la que pueden encontrar una segunda familia y un lugar en el que contar lo que les pasa. Cualquier persona que necesite nuestra ayuda, la va a tener.