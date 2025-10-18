Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ayer colocaron la pancarta en el balcón del Ayuntamiento. O. U.

Ordizia

Actos con motivo del Día Internacional contra el cáncer de mama

Las integrantes de Katxalon colocaron ayer el lazo rosa en el balcón del Ayuntamiento

Amaia Núñez

ordizia.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:07

Comenta

Hoy, 19 de octubre, es el 'Día internacional contra el cáncer de mama y ginecológico' y, al igual que en los últimos años, la delegación local de Katxalin, Asociación de mujeres y hombres afectados de cáncer de mama y ginecológico de Gipuzkoa, saldrá a la calle para visibilizar la enfermedad.

Como en ediciones anteriores, ayer colocaron el lazo rosa en el balcón del Ayuntamiento y, en este sentido, animan a los vecinos a aportar su granito de arena decorando escaparates y balcones con esa significativa referencia que es el lazo rosa durante la semana.

Asimismo, el miércoles día 22, aprovecharán una vez más la jornada de mercado semanal y por la mañana Katxalin volverá a sacar a la calle las tradicionales mesas informativas y a su vez procederá a recaudar fondos mediante la correspondiente cuestación y la entrega del lazo rosa.

Los miembros de la asociación estarán situados en diferentes lugares dela localidad. Todo lo recaudado en estas mesas será donado a Biogipuzkoa para continuar trabajando en la investigación.

Será una semana en la que evocar y tener muy presentes, a las personas que han pasado, están pasando o pasarán un cáncer de mama a las que recordarles la existencia de la Asociación, en la que pueden encontrar una segunda familia y un lugar en el que contar lo que les pasa. Cualquier persona que necesite nuestra ayuda, la va a tener.

