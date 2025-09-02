Abiertas las inscripciones para el Memorial Josetxo Imaz

OrdiziaAbiertas las inscripciones para el Memorial Josetxo Imaz
En esta edición la salida y la llegada estarán ubicadas en el estadio de Altamira, con el recorrido tradicional de la prueba
Ordizia
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13
El último domingo de septiembre se celebrará el XXV Memorial Josetxo Imaz, organizada por Txindoki Jaso Grupo Autowag, que este año tendrá su salida ... y llegada en Ordizia.
Como es habitual, el trazado de la carrera recorrerá los tres municipios, Beasain, Ordizia y Lazkao, en una distancia de 10 kilómetros. Los corredores tomarán la salida en el exterior del estadio de Altamira y, tras completar el recorrido habitual, finalizará dentro del estadio. Este año también está abierta la participación a los atletas con diversidad funcional. Las inscripciones para la carrera ya están abiertas a través de la web de Kronoak, con un precio de 15 euros.
Todos los participantes recibirán una bolsa del corredor y una camiseta conmemorativa. Asimismo, habrá premios para los primeros cinco clasificados en categoría masculina y femenina, y para los primeros clasificados de Lazkao, Beasain y Ordizia, así como de diferentes categorías por edad, desde los 35 a los mayores de 65 años.
La salida del Memorial será a las 11:00 horas y, una hora antes organizarán carreras para los niños y jóvenes. En este caso, no hay que inscribirse con antelación. En la pasada edición con salida y meta en Lazkao, esta carrera que abre la temporada de populares de otoño congregó a cerca de 300 corredores.
