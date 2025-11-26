Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lazkaotarra Markel Odriozola, campeón de europa sub-18. UDALA

Lazkao

Markel Odriozola, campeón de Europa de rugby sub-18

J. ZABALA

lazkao.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56

El joven talento lazkaotarra Markel Odriozola se consagró el pasado fin de semana como campeón del Europeo Sub-18 de rugby con la selección española, tras imponerse en la final a Georgia por 16-11 en un emocionante encuentro. Odriozola fue titular en la segunda línea, portando el dorsal 4, y su actuación fue clave en el triunfo español.

El jugador, formado en la cantera de Ordizia, actualmente milita en el equipo espoir del Biarritz Olympique, donde continúa su desarrollo como promesa del rugby español. Este título europeo supone un reconocimiento al trabajo de Odriozola desde sus primeras categorías, consolidando su nombre entre los jóvenes valores del rugby nacional.

El combinado español, demostró un alto nivel de juego y resistencia, logrando imponerse a una potente selección georgiana en un partido disputado hasta el último minuto. La victoria no solo premia el esfuerzo individual de jugadores como Odriozola, sino también la progresión del rugby juvenil en el Estado, que sigue ganando protagonismo en competiciones internacionales.

Con apenas 18 años, Odriozola se perfila como uno de los futuros referentes del rugby estatal, y su experiencia en Francia, en un club histórico como Biarritz, le permitirá seguir creciendo y consolidándose en la élite.

