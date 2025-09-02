Taller de música abierto en Bizi Nahi hoy a la mañana

IbarraTaller de música abierto en Bizi Nahi hoy a la mañana
Profesores de Loatzo Musika Eskola impatirán la sesión dirigida a vecinos mayores de 60 años
A. N.
IBARRA.
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13
El club Bizi Nahi acogerá hoy miércoles, una sesión de música dirigida a vecinos mayores de 60 años. Los profesores de Loatzo Musika Eskola impartirán el taller a partir de las 11.30 horas, que será libre para todos los que quieran asistir.
Viaje a Benidorm
La directiva de la sociedad Bizi Nahi recuerda que está abierto el plazo para pagar el viaje a Benidorm hasta el 10 de septiembre, miércoles. Asimismo, el próximo lunes comenzarán las inscripciones para los campeonatos de juegos, la cena y la comida de las fiestas del club. Este año se celebrarán del 6 al 12 de octubre.
