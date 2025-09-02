Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ibarra

Taller de música abierto en Bizi Nahi hoy a la mañana

Profesores de Loatzo Musika Eskola impatirán la sesión dirigida a vecinos mayores de 60 años

A. N.

IBARRA.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

El club Bizi Nahi acogerá hoy miércoles, una sesión de música dirigida a vecinos mayores de 60 años. Los profesores de Loatzo Musika Eskola impartirán el taller a partir de las 11.30 horas, que será libre para todos los que quieran asistir.

Viaje a Benidorm

La directiva de la sociedad Bizi Nahi recuerda que está abierto el plazo para pagar el viaje a Benidorm hasta el 10 de septiembre, miércoles. Asimismo, el próximo lunes comenzarán las inscripciones para los campeonatos de juegos, la cena y la comida de las fiestas del club. Este año se celebrarán del 6 al 12 de octubre.

