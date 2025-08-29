Detectada la presencia del mosquito tigre en Zizurkil, llaman a seguir recomendaciones

En los últimos días se ha detectado la presencia de mosquito tigre en Zizurkil. El Ayuntamiento está analizando la situación para adoptar las medidas necesarias ... y recuerdan seguir las recomendaciones del Departamento de Salud para evitar la propagación de esta especie de mosquito.

El mosquito tigre (aedes albolicus) es una especie invasora originaria del Sudeste Asiático. Se considera un problema de salud pública, ya que es capaz de transmitir virus causantes de enfermedades. Es un insecto de unos 5 mm, negra con una línea blanca en la cabeza y en el tórax.

Para evitar su propagación recomiendan vaciar, una vez a la semana, los recipientes exteriores que acumulen agua: platos de macetas, jarras, cubos, juguetes, piscinas de plástico, etc., así como renovar cada dos o tres días el agua de los bebederos de las mascotas. Igualmente, aconsejan verter agua en los desagües, al menos una vez a la semana, para evitar que quede estancada.

En este sentido, en el caso de urbanizaciones, viviendas unifamiliares, etc., evitar acumulaciones de agua en los sistemas de drenaje (arquetas y alcantarillas) y en los canalones de los tejados, ya que es en el agua donde deposita sus huevos. Asimismo, para impedir la entrada de mosquitos en casa, utilizar mosquiteras en ventanas, puertas y otras aperturas.

Los mosquitos tigre vuelan pocos metros desde el lugar en el que han nacido, según indican, por lo que si pica es muy probable que haya un criadero cerca. Sus picaduras en adultos pueden ser dolorosas. Por ello, en caso de recibir una picadura aconsejan lavar bien la zona con agua y jabón, evitar rascarse para prvenir infecciones y aplicar frío para reducir la hinchazón y aliviar el picor.

En Euskadi está en marcha el Programa de Vigilancia para la Detección del Mosquito Tigre desde 2013, dirigido por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en colaboración con NEIKER (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario) y los ayuntamientos. Este año, el plan de vigilancia abarca 68 zonas de muestreo en 46 municipios: 9 en Álava, 20 en Bizkaia y 17 en Gipuzkoa. Se desarrolla desde la primera semana de junio hasta la primera de noviembre, coincidiendo con la época de mayor actividad del mosquito tigre.