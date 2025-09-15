Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los euskaltegis AEK y Aitzol impartirán las clases de euskera. GALTZAUNDI

Tolosaldea

Este curso se impartirán clases de euskera en diez municipios de Tolosaldea

Se podrán aprender euskera en todos los niveles, a partir del básico, y dirigido a todo tipo de alumnado

Amaia Núñez

Tolosaldea

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11

Este curso también se podrá aprender euskera en los municipios de Tolosaldea. AEK de Tolosaldea impartirá clases en nueve pueblos de la comarca, para ... que los ciudadanos puedan aprenderlo cerca de casa. Además, quienes no puedan acudir a las clases en los municipios, podrán hacerlo en el euskaltegi Aitzol de Tolosa. El plazo de matriculación finaliza mañana miércoles.

