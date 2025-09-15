Este curso se impartirán clases de euskera en diez municipios de Tolosaldea

Este curso también se podrá aprender euskera en los municipios de Tolosaldea. AEK de Tolosaldea impartirá clases en nueve pueblos de la comarca, para ... que los ciudadanos puedan aprenderlo cerca de casa. Además, quienes no puedan acudir a las clases en los municipios, podrán hacerlo en el euskaltegi Aitzol de Tolosa. El plazo de matriculación finaliza mañana miércoles.

Las clases se impartirán en Alegia, Anoeta, Asteasu, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Lizartza, Tolosa, Amasa-Villabona y Zizurkil. Estarán adaptadas a todos los niveles de alumnos, por lo que se podrá aprender euskera desde los niveles básicos hasta los avanzados tanto a través de AEK como en Aitzol. La campaña de matriculación está dirigida a toda clase de personas, desde jubilados, personas llegadas de otras localidades no euskaldunes, comerciantes, funcionarios, vecinos que quieran mejorar su nivel, etc.

Las clases podrán ser presenciales, pero igualmente ofrecen la posibilidad de autoaprendizaje en el mismo euskaltegi. «Los vecinos de Tolosaldea encontrarán en la comarca el curso que mejor se adapte a sus necesidades. Este curso también habrá oportunidad de aprender euskera en diferentes localidades de la comarca, los vecinos tendrán cerca el euskera y, cómo no, intentaremos que aprender euskera sea una experiencia enriquecedora y útil para todos los alumnos», indicó en la presentación Josebe Izagirre, director de Aitzol Udal Euskaltegia.

Los alumnos puede solicitar ayudas para el pago de la matrícula. Hay subvenciones tanto de los Ayuntamientos de Tolosaldea como del Gobierno Vasco. En algunos casos, se podrá financiar el 100% de la matrícula. Para ello, habrá que consultar a los propios ayuntamientos. Asimismo, en la presentación de la campaña de matriculación indicaron que todos los certificados oficiales cuentan con una subvención de HABE.

Los que deseen aprender en Zizurkil, Amasa-Villabona, Asteasu, Anoeta, Irura, Ikaztegieta, Alegia, Ibarra o Lizartza podrán inscribirse llamando al 943 591.704 o escribir a andoain@aek.eus. La matriculación en Aitzol Udal Euskaltegia de Tolosa se podrá realizar en horario de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas. Para más información, habrá que escribir a aitzolur@tolosa.eus o llamar al 943.651.006.