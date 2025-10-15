Sasieta lanza una campaña para mejorar la calidad del reciclaje

J. Z. BEASAIN. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

La Mancomunidad de Sasieta ha puesto en marcha una campaña especial para mejorar la calidad de los envases recogidos en el contenedor amarillo. Bajo el lema 'Separa bien los envases, sin calidad no hay reciclaje', la iniciativa busca reforzar el compromiso ciudadano con un reciclaje correcto y de calidad.

Como parte de la campaña, se buzonearán 32.000 dípticos en todas las viviendas de los municipios que integran la Mancomunidad. En estos materiales informativos se explica, de manera visual y sencilla, qué residuos pueden depositarse y cuáles no en el contenedor o cubo amarillo.

Desde Sasieta se recuerda que «no todos los plásticos van al amarillo», ya que este contenedor está destinado solo a envases, no a cualquier tipo de plástico. Además, se insiste en la importancia de vaciar por completo los envases antes de depositarlos, para evitar problemas de contaminación en el proceso de reciclaje.

Paralelamente, pondrá en marcha una campaña de control y seguimiento individualizado de determinados contenedores amarillos. Esta medida responde a la detección reciente de bolsas de basura mezclada en algunos puntos, una práctica que hasta ahora no se había dado.

El plan contempla sanciones para las personas infractoras, con el objetivo de frenar este tipo de comportamientos y garantizar que el esfuerzo colectivo por reciclar correctamente no se vea afectado. Con esta nueva iniciativa, Sasieta busca reforzar la idea de que la calidad en la separación de los residuos es clave para un reciclaje real y eficaz.