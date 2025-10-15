'Oinezko Metroa', para fomentar la movilidad peatonal

Josu Zabala Barandiaran Beasain Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento presentó 'Oinezko Metroa', iniciativa que busca animar a la ciudadanía a desplazarse a pie en su día a día. El proyecto pretende derribar la idea de que algunos lugares del municipio están «demasiado lejos», mostrando de forma sencilla los tiempos reales que se tardan en recorrerlos caminando.

El resultado ya se puede ver en Barrendain plaza, donde se ha instalado un gran mural frente a la estación de tren. En él se representa un mapa con los principales puntos de interés del municipio y los tiempos necesarios para desplazarse entre ellos a pie. El diseño imita el estilo de los planos de metro, lo que facilita una comprensión rápida y clara de la información. 'Oinezko Metroa' se inspira en el concepto Metrominuto, creado en Pontevedra en 2011, que desde entonces ha sido adoptado en numerosas ciudades como herramienta de promoción de la movilidad peatonal.

El mapa local se ha elaborado mediante un proceso de cocreación en un taller celebrado en el Palacio de Igartza. En la jornada participaron estudiantes de entre 9 y 16 años, eco-delegados de la Agenda 2030 de varios centros escolares del municipio, así como personas de la tercera edad. La dinámica estuvo dirigida por expertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias a la aportación de diferentes generaciones, se identificaron los itinerarios más significativos y los lugares de referencia del municipio.

Lugares emblemáticos locales

En el nuevo mapa aparecen destacados puntos como el Palacio de Igartza, la Basílica de San Martín de Loinaz, el parque de Sagastiguti, la casa de cultura, el ayuntamiento, la escuela Murumendi, el Lizeo Alkartasuna, el colegio La Salle y el instituto Txindoki. Además, se han calculado los tiempos de desplazamiento en dos velocidades: 3,5 km/h, media de las personas mayores, y 5 km/h, ritmo habitual de los adultos.

El Ayuntamiento subraya que esta iniciativa se enmarca dentro de su estrategia de movilidad sostenible. «Oinezko Metroa pone a disposición de las y los beasaindarras información clara sobre las distancias y tiempos entre los principales puntos del municipio para demostrar que caminar es una opción cómoda, rápida y saludable. Además de ser una herramienta práctica y útil, supone un paso adelante en el cambio de hábitos hacia una movilidad más respetuosa con el medio ambiente y con impacto positivo en la calidad de vida», destaca el Gobierno municipal.

Además del mural instalado en la plaza Barrendain, el mapa está disponible en la web municipal, en el apartado de Movilidad, para que cualquier persona pueda consultarlo fácilmente.