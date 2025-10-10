En marcha el curso de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil

J. ZABALA BEASAIN. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Un año más, ha dado inicio el curso para obtener el Título de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, con un total de 17 participantes, de los cuales siete son de vecinos de Beasain. Esta formación ha sido organizada en colaboración con la asociación Hezten, y tiene como objetivo dotar a los jóvenes de las habilidades necesarias para trabajar en actividades de ocio educativo en euskera, así como fomentar oportunidades laborales en este ámbito, de cara a las jornadas organizadas durante el curso.

El Ayuntamiento ha destacado que, a través de este curso, continúa promoviendo la formación de los jóvenes y el uso del euskera, brindando a la juventud local la posibilidad de desarrollar sus competencias y participar activamente en el ocio educativo.

El curso se imparte los sábados por la mañana y se extenderá hasta el 9 de mayo, combinando sesiones teóricas y prácticas para ofrecer una preparación completa a los participantes.

Con esta iniciativa, Beasain refuerza su compromiso con el ocio educativo en euskera, proporcionando a los jóvenes herramientas para desarrollar su talento y contribuir activamente en la comunidad.