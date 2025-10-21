Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La agrupación coral letona ofreció un concierto de primer nivel este martes por la tarde en San Martín. Zabala

Beasain

El coro juvenil Kamēr..., de Letonia, deslumbra en la basílica de San Martín

El prestigioso conjunto mixto, que participa en el Certamen Coral Internacional de Tolosa, ofreció un concierto dentro del ciclo musical de Igartza

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Martes, 21 de octubre 2025, 20:33

Comenta

La basílica de San Martín se convirtió ayer por la tarde en escenario de una cita musical de primer nivel con la actuación del ... Youth Choir Kamēr..., un coro juvenil mixto procedente de Riga (Letonia) que dejó una profunda huella entre el público. Su interpretación, precisa y emotiva, demostró por qué esta formación es considerada una de las más sobresalientes del panorama coral internacional.

