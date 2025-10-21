El coro juvenil Kamēr..., de Letonia, deslumbra en la basílica de San Martín

La basílica de San Martín se convirtió ayer por la tarde en escenario de una cita musical de primer nivel con la actuación del ... Youth Choir Kamēr..., un coro juvenil mixto procedente de Riga (Letonia) que dejó una profunda huella entre el público. Su interpretación, precisa y emotiva, demostró por qué esta formación es considerada una de las más sobresalientes del panorama coral internacional.

El coro está formado por 40 jóvenes cantores, veinte mujeres y veinte hombres, cuya energía, disciplina y talento se funden en una unidad sonora de gran belleza. Desde su creación en 1990 por Māris Sirmais, Kamēr... ha recorrido un largo camino lleno de éxitos, convirtiéndose en embajador de la excelencia coral letona y en referente para nuevas generaciones de intérpretes.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, la agrupación ha acumulado innumerables premios nacionales e internacionales, consolidando un prestigio que trasciende fronteras. Entre sus mayores logros destaca ser el único coro del mundo que ha ganado tres veces el Gran Premio Europeo de Canto Coral (en 2004, 2013 y 2019), un reconocimiento reservado solo a las formaciones más destacadas del continente.

Actualmente, el coro está dirigido por Jurģis Cābulis, quien asumió la dirección artística y musical en junio de 2022, aportando una visión fresca y contemporánea que combina rigor técnico con sensibilidad interpretativa. Cābulis continúa la línea de excelencia marcada por sus predecesores: Māris Sirmais (1990-2012), Jānis Liepiņš (2012-2018) y Aivis Greters (2018-2022), todos ellos figuras clave en la consolidación del sonido y la identidad de Kamēr....

El conjunto cuenta también con la labor fundamental de dos profesores de canto, Ansis Sauka y Jolanta Strikaite-Lapiņa. Sauka acompaña al coro desde sus orígenes, trabajando especialmente con las voces masculinas, mientras que Strikaite-Lapiņa se incorporó en 2016 para dirigir el trabajo vocal de las mujeres. Su aportación ha sido esencial para mantener la pureza del timbre, la afinación precisa y la expresividad que caracterizan a esta formación.

Durante el concierto, el público pudo disfrutar de un repertorio variado que combinó obras de compositores letones contemporáneos con piezas clásicas del repertorio coral europeo.

El evento se enmarcó dentro del Igartza Musika Zikloa, en la tradicional visita de uno de los grupos que participan en la competición coral de Tolosa, que cada año reúne a agrupaciones corales de prestigio internacional. La presencia de Kamēr... en Beasain fue, sin duda, uno de los momentos más esperados del programa, y no defraudó al público, que disfrutó de cada pieza ofrecida ayer.