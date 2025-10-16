Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sonia y Edu sacarán las sonrisas del público hoy en el Usurbe. NEURA

Beasain

La comedia 'Neura' invita a reírse de uno mismo

J. ZABALA

BEASAIN.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:22

Comenta

El Teatro Usurbe ofrecerá esta noche, a partir de las 20.30 horas, la representación de la obra 'Neura - De Ste Xeito', una comedia que aborda el tema de la salud mental desde una perspectiva cercana, divertida y profundamente humana.

La obra presenta a dos protagonistas que conviven con sus propias manías y las de los demás. Algunas las ocultan, otras las exhiben con orgullo; unas las toleran, otras las intentan tratar, pero siempre las sufren. La obra invita al público a reconocerse en esos pequeños trastornos cotidianos que todos arrastramos y que, a menudo, nos condicionan.

No se trata de una comedia romántica al uso. Edu y Sonia ya vivieron su historia de amor y desamor en el pasado, una relación que terminó precisamente a causa de sus neuras. Ahora no son pareja ni amigos, sino lo que solemos llamar 'ex': personas que se conocen a fondo, pero que actúan como si fueran desconocidas. El azar volverá a reunirlos en circunstancias inesperadas, obligándolos a ponerse a prueba.

La función tiene una duración de una hora y quince minutos y está recomendada para mayores de 12 años.

