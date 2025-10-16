Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Auzo tertuliak egingo ditu Udalak herritarren iritzia jasotzeko

A. N.

Lizartza.

Osteguna, 16 urria 2025, 20:21

Comenta

Herritarren iritziak, beharrak eta iradokizunak jasotzeko auzo tertuliak egingo ditu Lizartzako Udalak datorren astean. Herriko sei gunetan egingo dira bilerak, udal taldeak kalean bertan gertutik entzuteko helburuarekin.

Bi egunetan egingo dituzte bilerak. Astelehenean, urriaren 20an, 17:30ean hasiko dira Mediku etxe aurrean Plaza Soro, Askatasunaren plaza eta Elbarrena 1etik 6rako bizilagunekin. Ondoren, Sokatako parkean elkartuko dira 18:30ean Kale Nagusia, Gurutz Bidea eta Urondoa auzoetako herritarrekin eta, 20:00etan, Uetako zubian, Lezialde eta Ermitaldekoekin.

Asteartean Arrate baserriaren aurrean egingo dute bilera 17:30ean Elbarrena 7tik 18rako bizilagunekin, baita Zumitzaldea, Errekalde, Errekalde Azpikoa eta Eguzkibar baserrikoekin. Jarraian, Arrateko zubian Lartzalde, Ostatu Berri-Aldea, Mekolaldea eta Iruntzialdekoekin eta, amaitzeko, eliza atzean, Elizaldea, Asuraldea, Basaitzaldea eta Ipintzaldeakoekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  9. 9

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  10. 10 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Auzo tertuliak egingo ditu Udalak herritarren iritzia jasotzeko