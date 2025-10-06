Ataun, Idiazabal y Legorreta se suman al proyecto Bookstart

Imagen de los representantes goierritarras en la presentación de la cuarta edición del proyecto en Donostia.

JOSU ZABALA goierri. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:07 Comenta Compartir

El fomento de la lectura llega con fuerza a los hogares goierritarras más pequeños. Ataun, Idiazabal y Legorreta se han incorporado este año al programa Bookstart Euskadi-Gipuzkoa, una iniciativa que busca acercar los libros a la primera infancia de forma gratuita y divertida.

El Departamento de Cultura y Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto con la Asociación Artístico-Sociocultural Mestiza, ha puesto en marcha la cuarta edición de este proyecto, bajo el lema «Lee, habla, canta y juega». En total, se repartirán 1.000 Liburupacks —paquetes de libros en euskera, castellano e inglés— entre familias de nueve municipios, incluyendo las tres nuevas incorporaciones goierritarras.

La diputada de Cultura y Cooperación, Goizane Álvarez, destacó que con programas como este «se acerca el hábito de lectura a la infancia temprana de una forma lúdica y universal. Leer es ganar conocimiento, y el conocimiento nos convierte en una sociedad más formada, crítica y avanzada».

Cada Liburupack incluye tres libros, uno en cada idioma, además de un folleto informativo sobre los beneficios de la lectura, una hoja de rimas y canciones, y un marcapáginas con un código QR que enlaza con el calendario de actividades gratuitas de promoción lectora del Liburu Baby Kluba.

En el caso de Legorreta, las sesiones del Liburu Baby Kluba se celebrarán los días 5 de noviembre y 17 de diciembre (ambos miércoles, a partir de las 17.00 en la biblioteca).

La presidenta de Mestiza, Ana Molina, subrayó la importancia de que localidades como Ataun, Idiazabal y Legorreta se sumen al programa «Llevar esta iniciativa a zonas rurales permite que la lectura llegue también donde la oferta cultural es más limitada, fomentando el multilingüismo y la inclusión desde edades tempranas».

Las familias con menores de 0 a 3 años —y hasta los 5 años en municipios con menos población— recibirán una carta del Ayuntamiento o podrán recoger su pack directamente en la biblioteca municipal o en la haurreskola. Además, el programa contempla paquetes adaptados para niños y niñas con necesidades especiales (auditivas, visuales o motoras).

En paralelo, las bibliotecas municipales de los municipios participantes acogerán sesiones del Liburu Baby Kluba, una propuesta lúdica y didáctica en la que literatura, música, arte y naturaleza se combinan para despertar el interés por los libros en familia.