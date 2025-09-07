Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Herritarrek Elduaingo plaza bete zuten sardina, txorizo eta piparrak dastatzeko. A. NÚÑEZ

Andra Mari jaiek giro ederraz jantzi dute Tolosaldea

Festen egun nagusia Alkizan, Elduainen, Lizartzan eta Zizurkilgo Elbarrena auzoan

Amaia Núñez

Igandea, 7 iraila 2025, 02:00

Begirada gehienak Kontxako badian jarrita zeuden arren, Tolosaldeko herrietako jaietan ere giro ederra izan zen atzokoan. Jaietako egun nagusiaren bezperan, Zizurkilen sardina-jatea eta txakolin dastaketa izan ziren eguna hasteko. Jende ugari elkartu zen Elbarrenako Joxe Arregi plazan. Sardina pintxoekin batera, bost sagardo ezberdin dastatu ahal izan zituzten bertaratuek. Ondoren, iaz herrian jaiotako haurrei ongi-etorri ekitaldia eskaini zieten. Alkateak festetako zapia jarri zien txikiei sinbolo gisa.

Lizartzan pilota eta dantza izan ziren nagusi. Hasteko, haurren arteko pilota partiduak jokatu ziren Aiztondo pilotalekuan eta, segidan, Dantza soka eskaini zuten gazteek plazan. Herritar ugari elkartu ziren ohitura den bezala, ekitaldia ikustera. Jarraian, Otsolar dantza taldearen emanaldia izan zen, adin ezberdinetako dantzarien parte hartzearekin. Ikusleek txalo ugari eskaini zizkieten guztiei amaieran. Arratsaldean, mus txapelketa antolatu zen Txirrita elkartean eta, bitartean, herritarren arteko erronka jokatu zen plazan.

Elduaienen, berriz, haur eta helduentzako Toka Txapelketak antolatu ziren plazan. Lehiaketa goiz guztian luzatu zen, bazkalordura arte. Lehia bizia izan zen hogeita hamar parte hartzaileen artean eta, berdinketak hausteko tiraldien ondoren, Ane Gereñok irabazi zuen emakumezkoetan eta Oier Tejerak gizonezkoetan. Gainera, bi saski zozkatu ziren, bata Tejerarentzat izan zen eta, bestea, Ibon Carrerarentzat.

Eguerditik aurrera, hamaiketako herrikoia eskaini zen, plaza herritarren bilgune bihurtuz. Sardina eta txorizo erreak, eta Ibarrako pipar frijituak dastatu ahal izan zituzten usadioa jarraituz, txakolina eta sagardoarekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  2. 2 Entrenadores apuntan a la organización: «Estamos viviendo la inquisición en la Bandera de la Concha»
  3. 3 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  4. 4

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  5. 5 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  6. 6 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  7. 7

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  8. 8

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  9. 9

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  10. 10

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Andra Mari jaiek giro ederraz jantzi dute Tolosaldea

Andra Mari jaiek giro ederraz jantzi dute Tolosaldea