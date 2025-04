Móvil, fibra, TV... tarifas en tiempos de coronavirus

Martes, 15 de diciembre 2020, 12:01 Comenta Compartir

Que la crisis provocada por la pandemia del COVID 19 ha cambiado para siempre el mundo que conocemos es un hecho que nadie discute. Y uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana que se han visto más alterados ha sido la forma de comunicarnos. Las limitaciones del confinamiento y la necesidad de mantener en todo momento la debida distancia de seguridad han resituado la importancia de los canales telemáticos. El teletrabajo, las clases virtuales y las videollamadas con familiares y amigos son ahora el nuevo paradigma de las relaciones sociales: la traducción a nivel comunicativo de la nueva normalidad.

Ante esta situación, uno de los sectores que se ha visto obligado a reaccionar más rápidamente ha sido el de los operadores de Internet. Desde la etapa del confinamiento en España, al igual que en resto del mundo, hemos experimentado unas cotas de tráfico jamás antes vistas en periodos similares. La necesidad de mantenerse en contacto y recabar toda la información posible acerca de la situación fue la preocupación prioritaria durante los primeros días de la cuarentena. No obstante, cuando el escenario se normalizó pero el encierro aún no había terminado, aumentó la demanda de entretenimiento online, sobre todo en forma de consumo de plataformas de streaming.

Este aumento sin precedentes del uso del ancho de banda ha dado lugar al lanzamiento de nuevas tarifas de Internet que incrementan de forma notable tanto el número de megas por segundo como los paquetes de servicios adicionales. Fibra óptica, móvil y televisión ya conformaban un pack clásico, pero tras la primera ola del coronavirus en España se han convertido en los elementos imprescindibles para afrontar los nuevos desafíos del día a día.

Algunas de las mejores tarifas para afrontar la pandemia

- Euskaltel

En una tan temprana como el 25 de marzo, apenas once días después de la declaración del estado de alarma y del inicio de las restricciones de movilidad, el operador vasco Euskaltel lanzó su primera campaña para asistir a sus clientes ante la crisis. La medida más destacada consistió en ofrecer un bono de 30 GB a todas las líneas móviles de postpago, ya que el uso del ancho de banda durante los primeros días de la cuarentena aumentó en un 80%, con un incremento del pico de tráfico del 50%. Además, la red se mantuvo continuamente bajo supervisión, llevándose a cabo los aumentos necesarios para evitar un posible colapso del sistema.

Otra medida adoptada por Euskaltel, y celebrada por los usuarios, fue la ampliación de la oferta televisiva. No sólo se habilitó el Canal Historia para el servicio Replayteka, con más de 25 programas y documentales enfocados a estudiantes jóvenes, sino que también se incorporó de forma gratuita un pack de canales de temática infantil para los niños que no podían asistir al colegio. Entre otros se encontraban Disney Junior, Disney XD, Panda, Nick o Nick Jr.

Actualmente, Euskaltel ofrece una promoción de 100 megas de fibra óptica, dos líneas móviles con datos ilimitados, línea de fijo y TV Ocio con decodificador 4K incluido por sólo 19,90 euros durante los tres primeros meses. Esta tarifa es exclusiva para los nuevos clientes que contraten antes del 30 de septiembre.

- Orange

Otra de las compañías que se apresuraron a lanzar planes de choque fue la francesa Orange. Al igual que en el caso del operador vasco, Orange puso a disposición de sus clientes de tarifas Love y GO 30 GB durante un mes, ventaja a la que podía accederse fácilmente mediante la aplicación My Orange. Para los usuarios de Love Negocio y GO Negocio el bono gratuito fue de 50 GB, de cara a contribuir a mantener viva la actividad comercial durante la primera fase del confinamiento.

También durante un mes incluyó en el catálogo de Orange TV el pack Infantil Max, con programas de Cartoon Network en vídeo bajo demanda. Por su parte, los 11 canales que se incluían en los paquetes Millennial, Música Premium y Lifestyle estuvieron disponible sin coste adicional durante todo el periodo de cuarentena.

A fecha de hoy Orange sigue combatiendo las consecuencias de la pandemia con un descuento del 50% durante los tres primeros meses en sus principales paquetes de ofertas. La tarifa Love Total Sin Límites, compatible con la red 5G, cuenta con fibra óptica de 300 megas simétricos, 2 líneas móviles con llamadas y datos ilimitados, Orange TV Play con Netflix y todo el fútbol, además de 24 meses de suscripción a Amazon Prime, por sólo 42,48 euros mensuales.

- Vodafone

Vodafone tampoco se quedó atrás en las iniciativas para mantener activo el servicio durante el aislamiento y ayudar a sus clientes a sobrellevar una de las cargas más duras de la crisis. El grupo británico concedió bonos gratuitos de 10 GB a los contratos de prepago. Estos datos, si bien no eran acumulables, se consumían en primer lugar antes de agotar los gigas de la propia tarifa. Para los contratos de empresas y autónomos se ofrecieron datos ilimitados gratuitos.

En cuanto a entretenimiento, los usuarios de Vodafone TV, en cualquiera de sus modalidades, se beneficiaron de un total de 23 canales premium con cine y documentales actuales. Para los más pequeños se añadió un paquete específico con canales como Nickelodeon o Baby TV.

De cara a afrontar la segunda ola del COVID 19, la tarifa Vodafone One Ilimitada Maxi nos propone un plan de fibra simétrica de 600 megas, 2 líneas móviles sin límite de llamadas y datos, amplificador de cobertura WiFi y pack Serielovers en 4K con HBO y Amazon Prime por 34,99 euros al mes. Esta promoción exige una permanencia de un año.