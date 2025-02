Cae el servicio de WhatsApp, Facebook e Instagram

El Diario Vasco Martes, 28 de julio 2020, 15:23 Comenta Compartir

Un problema técnico todavía no aclarado por las compañías ha provocado un parón en el servicio de WhatsApp, Facebook e Instagram. Los fallos de conexión se han empezado a dar aproximadamente sobre las 13.50 horas de este martes hasta poco después de las 14. ... 30 horas. Durante este periodo, los usuarios de estas aplicaciones habrán comprobado que las webs no cargan o los mensajes no se envían.

Mientras que WhatsApp ha funcionado a momentos, la página de Facebook rezaba «Perdón, algo salió mal. Estamos trabajando en ello y lo arreglaremos tan pronto como podamos» e Instagram un «5xx Server Error». Al parecer, la caída se ha producido en España y varios puntos de Europa. WhatsApp, Trending Topic en Twitter Ante la falta de estas aplicaciones, cientos de usuarios han acudido a Twitter, por si fuera posible encontrar alguna respuesta al fallo en 280 caracteres. Ni mensajes, ni publicaciones, pero los memes no han faltado.

