Los españoles se preocupan por su seguridad, pero no saben protegerse

La llegada del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y escándalos sonados como el de Cambridge Analytica de Facebook han hecho madurar al internauta español. La seguridad en la Red es una de las principales preocupaciones de los internautas. Casi el 80% de los usuarios en España ha intentado eliminar información privada de sitios web o redes sociales, según una investigación realizada por Kaspersky.

A pesar de estos buenos datos, el informe revela una cifra preocupante, ya que más de la mitad reconoce no sabe cómo hacer desaparecer la información privada en la Red de redes.

El informe Defending digital privacy: taking personal protection to the next level firmado por la firma de seguridad rusa ha sido realizado en 23 países incluido España, revela que el 18% de los encuestados españoles ha visto publicada información privada suya o de su familia que no hubieran querido hacer pública.

«Hay muchas maneras de controlar la huella digital. Una de ellas es tener en cuenta con quién se comparten los datos personales y entender cómo pueden ser utilizados. Cualquier cosa que se publique en Internet puede permanecer accesible para un gran número de personas durante mucho tiempo, a menos que se tomen medidas específicas para protegerla», destaca Marina Titova, directora de Marketing de Productos de Consumo de Kaspersky.

Según los expertos de la firma de seguridad, los usuarios empiezan «a tomar decisiones más meditadas sobre cómo y dónde se almacenan sus datos personales para evitar que sean vistos o utilizados por otras personas que no tienen permiso para hacerlo». Para proteger mejor la privacidad de los datos se necesita cierta orientación sobre cómo hacerlo de forma eficaz. Casi seis de cada diez usuarios españoles toman medidas para ocultar su rastro en la Red.

Además, algunos consumidores se muestran cautelosos en cuanto al almacenamiento de información personal en sus dispositivos. De hecho, el 23% señala estar muy preocupado por los datos personales que recogen las aplicaciones que utilizan en sus dispositivos móviles.

«Entender cómo mantener seguros los datos personales en Internet y gestionar de forma eficiente dónde se almacenan los mismos es un paso para asegurar una presencia online positiva, mejorar la reputación personal y abrir futuras oportunidades», sentencia Marina Titova,