Cómo hacer que tu rodillo para la bicicleta sea inteligente

Cuando el pasado 15 de marzo se decretó el estado de alarma y con ello el confinamiento de todos en las casas, los cicloturistas vieron cómo no podían practicar su afición. No pasaba nada por no salir a rodar en la carretera, pero sí querían dar pedales aunque fuera en casa. En esos primeros días, los rodillos fueron el producto estrella. Desde los más caros hasta los más simples -de rulos-. Y es que tal fue el aluvión de la demanda, que el stock de muchas empresas se agotó.

Ahora ya se puede salir a hacer deporte, aunque en unas franjas horarias -de 6 a 10, y de 20 a 23 horas- establecidas por el Gobierno para ello. Por eso, hay muchos que continúan ejercitándose con el rodillo. Y muchos de ellos que no tienen un sistema inteligente añoran tener uno y conectarse a una aplicación como puede ser Zwift. Pero no están dispuestos a gastarse más de 600 euros en un gadget tan avanzado. Por ello, aquí te explicamos un sencillo truco para convertir un rodillo clásico en uno de última generación.

¿Cómo hacerlo?

Ante todo, necesitas un sensor de velocidad y otro de cadencia. El de primero se instala en la rueda trasera, y el segundo en la biela izquierda. Son fáciles de colocar, ya que vienen con unas gomas. Esos aparatos emiten una señal mediante conexión Bluetooth / ANT+ al reloj, móvil o ordenador que, eso sí, tiene que tener una antena ANT+. Importante, no hay que olvidar instalar en el PC la aplicación que vayas a usar, en este caso Zwift.

Una vez sobre la bicicleta y con la aplicación en marcha, el programa identificará tanto el sensor de velocidad como el de la cadencia. Una vez hecho eso, ya podrás pedalear con otros ciclistas de todo el mundo como si estuvieras rodando con ellos en la carretera.

Además, si deseas interactuar con otros usuarios te puedes bajar la aplicación Zwift Companion en tu móvil. De esta manera, puedes seguir tu entreno o carrera, chatear con ciclistas en tu ruta, dar un Ride on, hacer una foto, dar la vuelta o elegir donde girar, pausar la actividad y muchas cosas más. De esta forma, no tendrás que levantarte de la bici para tener la sensación de rodar con otros cicloturistas en la carretera. Y todo ello sin salir de casa.