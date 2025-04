Análisis del Samsung S20 FE: una buena alternativa para usuarios exigentes

Los diseños más vanguardistas, los procesadores más eficientes, los paneles más llamativos... toda innovación tecnológica que sale al mercado se paga a precio de oro. ... O casi. Bien lo saben los propietarios de algunos de los terminales más premium que este año han tenido que hacer frente a unos precios que no están precisamente al alcance de cualquier bolsillo: desde los 1.250 euros que cuesta un iPhone Pro Max hasta los más de 900 euros que hay que invertir en un Oppo Find X2 Pro, mismo desembolso que conlleva hacerse con un Huawei p40 Pro 5G, por citar algunos. Y todo sin abrir los ojos a la nueva generación de smartphones plegables y enrollables que se avecina, con los 2.000 euros del Galaxy Z Fold 2 como gran referente. Quien algo quiere…

Sea como fuere, en este Galaxy S20 Fan Edition Samsung opta por replicar algunas características de la gama más premium pero viéndose obligado a realizar recortes. Todo en aras de ampliar su nicho de mercado a usuarios exigentes pero que económicamente no quieran (o puedan) romper la barrera de los 1.000 euros. Para ello, opta, sobre todo, por el equilibrio en todas sus facetas.

De entrada, el S20 FE cuenta con un diseño correcto, nada sobresaliente pero muy funcional. Llama la atención su trasera, con acabados en plástico, nada común en esta gama, al igual que la ausencia de un panel curvado en los bordes (como los móviles más top). No hay razón para echarse las manos a la cabeza. Por un lado, porque las sensaciones quedan en un segundo plano teniendo en cuenta que por lo general acostumbramos a añadir una funda para proteger nuestros móviles. Y por otro, el panel curvo suele ser muy vistoso, sí, pero nada práctico y menos usable en el día a día. Para gustos, los colores. Lo importante es que el terminal es cómodo, tiene un fácil agarre y es muy compacto.

Ampliar La pantalla del G20 FE.

A nivel de pantalla, cuenta con un panel de 6,5 pulgadas y resolución FullHD+. Como ya es habitual en el fabricante, implementa una pantalla con tecnología SuperAmoled, lo que es sinónimo de un mayor contraste de color, negros más puros y mejores ángulos de visión. Sin estar a la altura de los mejores, se trata de un buen panel que se aprovecha de la posibilidad de aumentar la tasa de refresco hasta los 120 Hz. A ello se añade una notable experiencia sonora, gracias a sus dos altavoces y a un audio estéreo que se siente potente y sin distorsión.

Uno de sus grandes aciertos es su procesador, centro neurálgico de cualquier smartphone. Incorpora un Snapdragon 865, con hasta 2,84 GHz de frecuencia de reloj, uno de los mejores chipsets del mercado, que le dotan de un muy buen rendimiento en todos los ámbitos, desde una navegación muy fluida hasta juegos exigentes que se disfrutan sin ningún tipo de lag (parón) ni pérdida de frames. En este rendimiento también ayudan los 6 Gb. de RAM, que hacen que trabajar con varias aplicaciones a la vez resulte muy fluido. Llega con 128 Gb. de almacenamiento, capacidad que se puede ampliar con una tarjeta microSD.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition Dimensiones: 74.5 x 159.8 x 8.4mm, 190g

Pantalla: SuperAmoled de 6,5 pulgadas y resolución FullHD+. 120Hz de tasa de refresco

Procesador: Snapdragon 865 con hasta 2,84 GHz de frecuencia de reloj. 6 Gb. de RAM

Almacenamiento: 128 Gb, con opción de ampliar la memoria con tarjeta microSD

Cámaras: Tres sensores traseros: principal de 12 Mpx. y apertura f/1.8, gran angular de 12 Mpx. y teleobjetivo de 8 Mpx. El delantero, de 32 Mpx. Graba vídeo a 4K y 60 fps.

Batería 4.500 mAh, con carga rápida de hasta 25W (viene con cargador de 15W)

Conectividad: Wifi 6, Bluetooth 5, localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), NFC, USB tipo C, compatible con 5G, etc.

Precio de salida: 659 euros

Otra de sus fortalezas está en el apartado de la fotografía. Cuenta con una triple cámara trasera, con un sensor principal de 12 Mpx. y apertura f/1.8, un gran angular de 12 Mpx. y un tercero, teleobjetivo, de 8 Mpx. ¿El resultado? A grandes rasgos, muy satisfactorio, con una gran nitidez y un buen equilibrio de color. Destaca especialmente en fotografías con poca luz, una situación siempre complicada para las cámaras, donde consigue una exposición muy correcta y sin demasiado ruido. El sensor telefoto alcanza un zoom 3X y permite acercar los objetos sin perder calidad, a diferencia del híbrido, que a partir del 5X distorsiona mucho las imágenes. La cámara delantera cuenta con una resolución de 32 Mpx., mientras que en el apartado del vídeo es capaz de grabar a 4K y 60 fps.

El S20 FE incorpora una batería correcta con una capacidad de 4.500 mAh (miliamperios hora), que da fácilmente para seis horas de pantalla (siendo esto muy relativo porque depende mucho del uso que le demos al móvil). Sea como fuere, hay una carencia bastante mejorable y en el que móviles de esta gama no pueden caer, por mucho que se pueda poner de moda próximamente no incluir un cargador: cuenta con carga rápida de 25W pero llega con un cargador de 15W. ¿Qué significa? Que llega con una carga rápida modesta, menor que varios terminales de gama media, y que tocará pasar por caja para hacernos con un cargador más potente si no queremos invertir mayores tiempos de espera para subir al máximo la autonomía de nuestro smartphone.

Por lo demás, Samsung apuesta por extras muy demandados por los usuarios más exigentes: lector de huellas en pantalla, protección IP68 (ante el polvo y el agua), conectividad NFC (para comprar con el móvil), carga inalámbrica (sin cables), inversa (para cargar otro dispositivo), etc. Todo ello, unido a la gran conectividad con la que llega de serie (no podía faltar la compatibilidad con el 5G) lo convierten en una alternativa muy a tener en cuenta para usuarios exigentes que busquen un terminal con grandes prestaciones a un precio más contenido…