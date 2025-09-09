Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escuela Oficial de Idiomas

Un mundo de oportunidades

Con niveles que van del A1 al C1, todos tienen la opción de mejorar sus competencias idiomáticas

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:51

Los idiomas son la herramienta más importante para poder trabajar, un elemento transversal que afecta y ayuda en todo tipo de profesiones y que abre la puerta a poder desarrollar una trayectoria laboral más allá de nuestras fronteras.

En la Escuela Oficial de Idiomas de Donostia trabajan inglés, francés, euskera, alemán y español para extranjeros y lo hacen desde el nivel A1 hasta el nivel C1. Para ello, se apoyan en cursos de 120 horas lectivas, con clases de 2 horas y 15 minutos dos días por semana (lunes y miércoles o martes y jueves). También existe la fórmula de los cursos semipresenciales en inglés (niveles B2.1, B2.2 y C1), en alemán (niveles B2.1 y B2.2) y en euskara (nivel C1), en los que un día por semana hay clase presencial y el resto del trabajo es online a través de la plataforma Moodle. Una de las ventajas que ofrece EOI Donostia (paseo de Bizkaia, 22) es que cuenta con un amplio horario con clases ininterrumpidas desde las 9:00 hasta las 20:15. No menos importante es un profesorado altamente cualificado, asistido por auxiliares de conversación en los idiomas inglés, francés y alemán, que pone todo su talento al servicio de un alumnado heterogéneo (diferentes edades, nacionalidades, intereses…), con gran atención a la diversidad y al alumnado con necesidades especiales.

La primera fase de matrícula (online) será del 1 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16 de septiembre

Cabe destacar que la primera fase de matrícula es del 1 de septiembre hasta las 23:59 del día 16 (matrícula online). La matrícula oficial tiene un coste anual de 72,36 € y da derecho a asistencia a clase, tutorías personalizadas, acceso al servicio de préstamo de la biblioteca y dos convocatorias de examen (mayo-junio y septiembre).

Más información

