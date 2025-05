Zupiria asegura que «las personas reincidentes quizá estarían mejor en prisión provisional que en la calle»

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha indicado este jueves que su departamento «está hablando con jueces y fiscales para trasladarles que, cuando una ... persona comete varios delitos consecutivos, puede conllevar un riesgo para la sociedad y, quizá, esas personas reincidentes estarían mejor en prisión provisional y no en la calle, además en muchos casos en una situación complicada». Zupiria ha puesto sobre la mesa de esta forma «un debate necesario» para frenar la multirreincidencia de algunos sujetos que constatan la Ertzaintza y las policías locales vascas.

Las palabras de Zupiria, en una entrevista en ETB1, son una continuación del mensaje de alerta que lanzó este miércoles en el Parlamento Vasco durante la presentación del informe sobre el Estado de la Seguridad Pública de Euskadi. En la comisión de Seguridad, el consejero desveló que un tercio de los 37.000 detenidos por la Ertzaintza y las policías locales en Euskadi entre 2019 y 2024 acumulaban tres o más arrestos anteriores. El consejero de Seguridad se mostró «preocupado» por la «reincidencia» de algunos delincuentes, por lo que propuso incidir en los foros de «coordinación con jueces y fiscales» para «atajar la sensación de impunidad» que pueden tener muchos delincuentes.

Este jueves, Zupiria ha indicado que no es el primer responsable político vasco que se refiere al problema que existe con los delincuentes que reinciden antes incluso de ser juzgados por un delito. «Antes que yo ya lo advirtió el consejero Erkoreka (su predecesor en el cargo) y también se lo he escuchado a los alcaldes de Bilbao, Donostia o Irun». El consejero ha comenzado diciendo que «los ciudadanos tenemos unos derechos fundamentales y no podemos pedir a la Justicia que no los garantice, ese es el punto de partida; pero a partir de ahí estamos hablando con jueces y fiscales» para ver qué medidas se podrían adoptar con los reincidentes. «Esa preocupación está ahí, porque desde que un delincuente comete un delito hasta que se juzga vemos que pasan dos o tres años, y en ese tiempo muchas veces se cometen más delitos».

A juicio del consejero de Seguridad, «las medidas podrían ser dos: una sería ordenar una prisión preventiva y otra podría ser, como dijo el alcalde de Bilbao, hacer juicios rápidos, aunque para ello es necesario tener una buena coordinación con jueces y fiscales. También es muy necesario que los atestados que realizan la Ertzaintza o las policías locales estén muy bien hechos».

Zupiria ha apuntado también que «en nuestra comunidad autónoma tenemos otra realidad, que es que los jueces son muy rigurosos a la hora de garantizar los derechos de las personas, seguramente son más exigentes que en otros sitios. Eso desde el punto de vista de los derechos democráticos es muy bueno, pero puede conllevar contradicciones».