Un menor de Durango denuncia al padre de un compañero de equipo por pegarle en un torneo en Salou

Un futbolista de categoría juvenil del Iurretako K.T., de 16 años, ha denunciado una agresión física en la media noche del pasado domingo 20 ... por parte del padre de un compañero de su propio equipo en una habitación de un hotel en Salou (Tarragona). Los hechos se produjeron mientras se disputaba el torneo 'Marenostrum Cup' en el que participaban conjuntos de diferentes provincias con motivo de la Semana Santa.

El agredido, natural de Durango, interpuso el pasado lunes en presencia de su padre una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza de la villa vizcaína por «lesiones y amenazas sobre su persona». Según consta en la misma, en el establecimiento hotelero se encontraban alojados los jugadores, que estaban acompañados por varios de los progenitores, entre los cuales se encontraba el autor de los hechos.

Al parecer, el joven se dispuso a salir de su habitación con intención de estar en la calle con sus amigos, y mientras cruzaba el pasillo, el supuesto agresor le llamó la atención con un «ven aquí», motivo por el cual se acercó, creyendo que el hombre le había llamado debido a que otras personas se encontraban tocando varias puertas de los dormitorios de los clientes. Según el relato del denunciante, el adulto lo agarró del pecho con fuerza introduciéndole en el interior de la estancia, lugar donde estaban presentes su mujer y el hijo menor de ambos. Acto seguido, cerró la puerta y le amenazó con frases como 'esto te va a costar la vida', 'te voy a matar' y le agarró del cuello fuertemente, tirándolo incluso al suelo. El adolescente consiguió levantarse y el atacante volvió a agarrarle, apretándole con mucha fuerza.

El denunciante indica en el escrito que creía que pudiera estar teniendo ganas de asfixiarle porque se encontró «en varios momentos sin aire, sintiendo mucha presión en el pecho». También dice sentir miedo a que le vuelva a agredir y a que cumpla con sus amenazas de muerte, además de las represalias que pueda suponer la interposición de la mencionada denuncia.

El jugador presenta lesiones en el cuello y el informe médico de Osakidetza al que este periódico ha tenido acceso refleja en su diagnóstico que padece excoriaciones y tortícolis y dolor en el trapecio, además de padecer movilidad limitada en las lateralizaciones y rotaciones. La denuncia también refleja que consiguió zafarse e irse de la habitación corriendo.

En estado de 'shock'

Los demás padres, que no fueron testigos de los hechos, mostraron su disposición a ayudar al joven para cualquier cosa. Este rechazó interponer una denuncia en el momento de los hechos debido a que estaba en estado de 'shock'. Se trataba del aita de un compañero de fútbol y sus progenitores no se encontraban en el propio lugar de los hechos, por lo que no quería «generar preocupación en ellos».

Un familiar de otro compañero lamenta que se diera esta agresión en el último día, porque la experiencia en el torneo había sido «una maravilla». Mientras, el padre del denunciante señala que el supuesto agresor afirmó el pasado martes que fue el propio chaval el que se había provocado las heridas y su mujer indicó que se había arañado más para que fueran más fuertes los daños. No obstante, el entrenador del equipo detalla que en el momento de los hechos el joven se acercó a él con el cuello marcado por un rasponazo con sangre. «Lo tenía en carne viva y estaba muy angustiado. Es una agresión a un menor y no se puede defender de ningún modo. También intentó pegar un puñetazo a otro chaval que pasaba por los pasillos del hotel», lamenta, antes de indicar que el próximo sábado, 3 de mayo, realizarán una pancarta y se sentarán un minuto en el suelo del campo de Larrakozelai en señal de protesta.

Este periódico se puso en contacto con el presidente de esta entidad deportiva de la comarca del Duranguesado y afirmó que, debido a que se encuentra en instancias judiciales, desde la junta directiva prefieren no realizar ninguna valoración por el momento «hasta que salga a la luz la sentencia». «No tiene nada que ver el club con lo que ha pasado. Es cierto que han acudido al torneo de Salou con el nombre de Iurretako, pero es una actividad externa a la institución», subrayó ayer José Antonio Sagarnaga.