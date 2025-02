Las 148 víctimas olvidadas de la mayor catástrofe aérea en Euskadi

El 19 de febrero de 1985 el 'Alhambra de Granada' de Iberia, en el vuelo IB-610, despegó a las 7.47 del aeropuerto de Barajas de Madrid con 141 pasajeros y siete miembros de la tripulación a bordo rumbo a Bilbao, donde tenía previsto aterrizar en el aeródromo de Sondika a las 8.35 horas.

Así fue el accidente del vuelo regular IB-610 Madrid - Bilbao 1 DESPEGUE Aeropuerto Madrid-Barajas El VUELO IB-610 DE IBERIA despega a las 07:47 h. del aeropuerto de Barajas con rumbo al aeropuerto de Sondika, donde tiene previsto aterrizar a las 08:35 h. A las 08:02 h alcanza la altitud de crucero de 26.000 pies (7.924 m.)

El vuelo marchaba con normalidad en una mañana marcada por la intensa niebla que predominaba en Euskadi. Después de alcanzar la altitud crucero a las 8.09 horas (7.24 metros), siete minutos después el aparato comenzó a descender y llegó a los 3.048 metros con el capitán José Luis Patiño y el primer oficial Emilio López en la cabina del avión.

2 APROXIMACIÓN A BILBAO EC DDU ALHAMBRA DE GRANADA 08:16h. En medio de una intensa niebla comienzan las maniobras de aproximación al aeropuerto de Bilbao. Sintonizan la frecuencia de la torre de Bilbao Se encuentran descendiendo desde la altitud de crucero a 10.000 pies de altura (3.048 m.) El primer oficial Emilio López está a los mandos del avión y el capitán José Luis Patiño monitorea el vuelo

El aeropuerto de Sondika, tal y como era conocido en aquella época el actual 'Aeropuerto Internacional de Bilbao' -el de Loiu, a efectos prácticos-, y que actualmente acoge la terminal de carga y otros servicios, contaba en la época con dos maniobras de aproximación. Las dos daban un giro en los alrededores del monte Oiz, aunque la directa pasaba entre Amorebieta y Durango mientras que la estándar sobrevolaba el aeropuerto de destino y viraba al sureste antes de girar y encarar la pista de Sondika. El 'Alhambra de Iberia' optó por esta última.

3 MANIOBRAS FINALES Altímetro de tambor y aguja El piloto automático cuenta con un sistema de alarma de altitud que avisa a los pilotos 900 pies antes de llegar a la altitud programada y a 300 pies después de rebasar esa altura. De tal manera que si el piloto programa una altura de 4.000 pies, la alarma sonará a los 4.900 y a los 3.700 pies Torre de Sondika 08.16:48 h. El controlador de Bilbao les ofrece hacer una aproximación directa (menos giros), sin embargo, los pilotos le comunican que van a hacer la aproximación estandar MANIOBRAS INDICADAS PARA ATERRIZAR EN SONDIKA Baliza de navegación (VOR) Sondika Punto de aproximación Pista 30 Bilbao Basauri Oiz Galdakao Amorebieta Durango Maniobra estandar de aproximación Maniobra directa de aproximación Rumbo del Iberia IB-610

Tomar esa vía era una de las opciones recogidas, no así la altitud en la que comenzaron a volar. El avión contaba con dos alertas para reflejar la altura a la que estaba el aparato. Primero sonaba 900 pies por encima de la altitud fijada para avisar que se estaba aproximando al objetivo y después volvía a avisar cuando la aeronave se encontraba 300 pies por debajo de la altitud seleccionada. Es decir, un aviso de aproximación y otro de desviación.

4 MANIOBRA PREVIA AL CHOQUE 08:24h. Tras llegar a los 5.000 pies (1.524 m.) hacen un giro a la izquierda y bajan a 4.300 pies (1.310 m.). Bajan el tren y configuran los flaps a 5 grados. Último giro que no llega a realizar Antena de ETB (1.026 m.) Cima monte Oiz (1.026 m.) A las 8:26 h. Se preparan para el giro final a la derecha para alinearse con la pista nº 30 de Sondika. Suena la alerta de 3.700 pies (1.127 m.), pero los pilotos la confunden con la de 4.900. No interpretan bien el altímetro y desconocen que siguen descendiendo a una altura inferior a la apropiada. A las 08:27 h. chocan contra la antena a unos 3.500 pies

Por lo tanto, el avión voló durante los últimos 57 segundos por debajo de la altitud establecida para la maniobra que estaba realizado, con la fatal consecuencia de, en un contexto de una intensa niebla, impactar con la ala izquierda contra la antena de televisión que la ETB tenía en lo alto del monte Oiz a 1.054 metros de altura, 28 por encima de la cima.

5 COLISIÓN CON LA ANTENA La aeronave voló los últimos 57 segundos por debajo de la altitud establecida para la maniobra que estaba realizando ALHAMBRA DE GRANADA Monte Oiz (1.026 m.) Esta antena no estaba registrada en las cartas aeronáuticas 08:27:04 h. El avión choca a una velocidad de 300 Kms/h. contra la antena de TV que ETB tiene en la cima del monte Oiz. Pierde el ala izquierda y termina destrozado en la ladera de la montaña. Fallecen las 148 personas que viajaban en el vuelo IB-610 de Iberia

Muestra de la velocidad a la que iba el avión en ese instante es que recorrió 930 metros desde el impacto con la antena hasta que tocó tierra en la ladera del monte, donde recorrió 250 metros y segó todo lo que se encontraba a su paso. Carlos Morán, zamorano pero residente en Zegama, acudió al lugar en calidad de rescatista al pertenecer al Grupo de Perro Salvamento de Euskadi.

6 TRAYECTORIA DEL AVIÓN TRAS EL CHOQUE CON LA ANTENA A Zona del primer impacto Munitibar 930 m. B C D 250 m. B Zona quemada y restos del ala izquierda que se desprende del avion tras el impacto con la antena C Impacto del avión contra el suelo D Los restos del avión se deslizaron a lo largo de 250 m. por la ladera arbolada con pinos, dejando en ella una zona arrasada de unos 16 m. de anchura media, quedando esparcidos a lo largo del mismo diversos componentes de la aeronave cuyos restos principales quedaron detenidos al llegar a la parte inferior del valle

«Estábamos en contacto directo con el Gobierno Vasco para posibles catástrofes y esa mañana nos llamaron y acudimos los que pudimos. Aquello quedó todo destrozado», recuerda. «Había restos de cuerpos por todos lados… No actuó nadie porque se consideró que no había ni un superviviente, no se pudo hacer absolutamente nada».

Todavía tiene la imagen en la cabeza de cómo quedó el monte. «Estaban todos los pinos como si les hubieran pasado la motosierra, había un cortafuegos en una línea perfecta» que tuvo una extensión de 16 metros de ancho. «El motor del avión, que si te pones al lado de él parece un camión de lo grande que es, todavía sacaba humo».

7 LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE 141 pasajeros 7 miembros de la tripulación Capitán JOSÉ LUIS PATIÑO Edad: 51 años Horas de vuelo: 13.678 En este tipo de avión: 4.882 h. Primer oficial EMILIO LÓPEZ PEÑA Edad: 38 años Horas de vuelo: 5.548 En este tipo de avión: 2.045 h. Ingeniero de vuelo GREGORIO ARROBA MARTÍN Edad: 38 años Horas de experiencia acumulada: 2.721 h. Auxiliares de vuelo RODOLFO NEGRETE ANA GÓMEZ FERNÁNDEZ ROSA MARÍA TORRES ROSA MARÍA VILAPLANA GRÁFICOS: F.J. BIENZOBAS

La tragedia fue terrible. No hubo supervivientes y muchos que recuerdan el episodio lo relacionan directamente con las brutales imágenes que se difundieron de los restos del avión y de las víctimas, un aspecto que dolió todavía más a los familiares y a los allegados de los afectados. Por eso mismo, Felisa Bernardo, esposa de Luis Joaquín Sanz Valdezate, y Paloma Menéndez Valdazo, hija de Vicente Menéndez Hornes, ambos hombres fallecidos en el accidente, han querido participar en el 40 aniversario de sus muertes con el único objetivo de recordar a las víctimas y rendirles homenajes.

