Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo

Miles de personas han recriminado la actitud del creador de contenido dentro del «vagón silencio» de un tren nipón

J.M.

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:55

El streamer español Kelton_g, que también utiliza el nombre de Keltonlive, se ha convertido en el centro de una gran polémica en Japón y redes sociales tras viralizarse un vídeo en el que aparece empujando a un anciano dentro de un «vagón silencio» en un tren nipón.

El incidente, emitido en directo por el streamer en sus redes sociales y cuyo fragmento del incidente ha superado los 17 millones de reproducciones en distintos clips difundidos en plataformas como X, muestra cómo el creador de contenido se grababa en directo para Twitch hasta que es recriminado por un pasajero mayor, molesto porque estaba rompiendo la norma cultural de guardar silencio en el transporte público japonés además de que el turista estaba sentado en una plaza reservada.

Tras una serie de desmanes por parte del pasajero local, quien también empujó al creador de vídeos, la discusión terminó con dos empujones que han desatado una oleada de críticas en redes sociales tras viralizarse rápidamente las imágenes.

Así, uno de los tuits más compartidos, titulado «Live: streamer in Japan assaults an elderly Japanese man who asked him to stop filming on the train», supera los diecisiete millones de visualizaciones y acumula decenas de comentarios criticando la actitud del streamer español que como consecuencia de la presión mediática y el aluvión de denuncias, ha cerrado su perfil de Twitch.

En sus viajes a países asiáticos como Japón y Vietnam, el streamer aprovechaba sus paseos por las calles para retransmitir en directo vestido con atuendos inspitado en el anime, especialmente en Monkey D. Luffy, protagonista de One Piece.

