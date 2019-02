Alimentos proteicos que debes consumir La proteína es indispensable en la dieta ya que interviene en el crecimiento y en el mantenimiento de la salud, incluidos los músculos, huesos y el sistema inmunológico MARÍA VÍLLORA Martes, 19 febrero 2019, 07:56

Una dieta balanceada y sana se compone de tres macronutrientes: carbohidratos, grasas y proteínas. Hoy vamos hablar de la importancia de estas últimas. Para empezar: todas las proteínas -tanto de origen animal como vegetal- están hechas a base de aminoácidos, que son como los tabiques que requiere nuestro cuerpo para generar músculo, reparar tejidos, producir hormonas, etc. Los aminoácidos son 20 y se dividen en esenciales y no esenciales porque algunos los podemos sintetizar en nuestro propio cuerpo, pero otros no, y por lo tanto es necesario adquirirlos a través de la dieta.