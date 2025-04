La vacuna que permite cantar sin miedos

«Cada sábado me acerco a ver a mi hija Itziar a través de la ventana»

Marga Zubia es de Arrasate y «en diez minutos» está en Bergara. Es un recorrido que hace a menudo. Su hija Itziar reside en el centro para personas con discapacidad intelectual Doctor Zubillaga de Bergara desde su inauguración, hace ya diecinueve años. Hasta que comenzó la pandemia se desplazaba casi a diario a estar con ella. Ahora, el Covid ha trastocado su rutina. Pese a la posibilidad de paseos en el régimen actual, Marga se ha tenido que autocensurar y ve a su hija «a través de la venta», una decisión «difícil» pero que ha considerado «necesaria». El primer día que salió a la calle con Itziar lo celebró «mucho», pero la despedida le dejó un «sabor agridulce» que le hizo reflexionar.

«No entiende las medidas actuales ni que los paseos solo duren una hora», explica su madre. Antes de que estallara la pandemia Itziar solía volver a casa cada fin de semana. Este cambio de rutina no ha sido sencillo de asimilar. Por eso, «el día en el que fuimos juntas a la calle por primera vez después del confinamiento entendió que luego iba a casa. Me abrazaba y cuando me fui se quedó fatal. Pasó un mal rato que no me gustaría que se repita».

Pese a que pasear juntas no sea la mejor opción hasta que Marga no esté vacunada, quedarse sin estar con su hija tanto tiempo tampoco era la solución. «Cada sábado vengo a verle y nos saludamos por la ventana. A veces, si está entretenida con alguna actividad o está preparándose para salir a hacer algo con sus compañeros se hace la interesante», ríe mientras piensa en ella. «Es una disfrutona y me gusta venir aunque solo sea para decirle hola». A veces intercambian algunas palabras, otras no, pero siempre se cruzan esa mirada de complicidad.

Durante el confinamiento Marga vivió «momentos muy duros. Me angustiaba por no poder estar con ella y las videollamadas me dejaban triste. Itziar no habla, así que verle a través de una pantalla no me ayudaba mucho», reconoce. Ahora, poder tenerla enfrente supone «un alivio» para ella. Pero esa sensación de consuelo no va a estar completa hasta que Marga no se vacune. «Aunque Itziar ya está protegida con las dos dosis, siento que aún no ha llegado el momento de estar juntas. Yo no estoy vacunada y el riesgo, aunque mínimo, sigue. Estoy deseando que me pongan a mí también la inyección para darle un abrazo como es debido». Aunque alguna caricia antes ya ha habido, siempre «con prudencia» y con la ventana abierta de por medio. Como cada sábado, Marga tampoco faltó a su cita este último fin de semana.