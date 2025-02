La sanidad británica empeora a enfermos de esclerosis al administrarles un fármaco más barato para ahorrar

Alrededor de 170 enfermos de esclerosis múltiple en el Reino Unido han sufrido importantes efectos secundarios al cambiarles uno de los fármacos que se les ... administra para combatir esta enfermedad por otro más barato. Entre esas consecuencias se encuentran la imposibilidad de mover las piernas, fatiga, dolor y repentinas ganancias de peso. El servicio de salud británico (NHS) pretende ahorrarse cerca de 1.200 millones de euros en los próximos cinco años apostando por los llamados 'medicamentos biosimilares', parecidos a los genéricos pero con una estructura más compleja. Su ventaja respecto a los fármacos de referencia es que son mucho más baratos al haber expirado la patente que los protegía de la competencia.

El cambio en la medicación de estos enfermos comenzó a aplicarse en abril del año pasado a 345 pacientes de esta enfermedad neurodegenerativa en el hospital Charing Cross de Londres. Se les comenzó a administrar Tyruko en lugar de Tysabri. La esclerosis múltiple es una patología autoinmune en la que las defensas del cuerpo atacan la mielina, una sustancia que recubre el 'cableado' del cerebro y que es imprescindible para su normal funcionamiento. Lo que hacen ambos fármacos es impedir que los glóbulos blancos -las defensas- lleguen al cerebro. En teoría, Tyruko y Tysabri son intercambiables al tener una estructura molecular muy similar. Según la Agencia Española del Medicamento, «un medicamento biosimilar se utiliza en la misma dosis, empleando la misma vía de administración y para tratar la misma enfermedad que el medicamento de referencia. No puede ser más eficaz que el medicamento de referencia (ya que el objetivo es que sean equivalentes) pero sí podría tener un mejor perfil de seguridad».

No ha sido el caso del Tyruko. Fabricado por la farmacéutica Sandoz, provocó que algunos de los pacientes tuvieran que acudir de urgencia al hospital por «los efectos secundarios continuos y significativos que empeoraron con el paso de los meses, algo que no se esperaba», cuenta el diario 'The Guardian'. «Me sentí muy cansada, excepcionalmente fatigada, con náuseas, dolor de cabeza y engordé mucho, casi 10 kilos. Eso nunca me había pasado con Tysabri», relata al diario inglés una de las afectadas. Como al resto de pacientes -tienen en común que sufren una variedad de esclerosis muy activa- en situación similar se les administra de nuevo el tratamiento anterior. Aunque las autoridades dicen que el cambio de medicación se ha aplicado solo en el centro londinense, otro de los enfermos perjudicados por el cambio asegura conocer casos en otros 15 hospitales del país.

Motosierra contra la crisis del sistema sanitario

La sanidad británica decidió apostar por Tyruko por cuestiones económicas. Los fármacos biosimilares son de media un 72% más baratos. El NHS sufre una crisis galopante. Según un devastador informe publicado en septiembre del año pasado, es más fácil morirse en las urgencias de un hospital del país que en una guerra. Cualquiera que acuda tiene que esperar una media de más de doce horas. Además, más de 6 millones de británicos están en las kilométricas listas de espera. «Tenemos edificios en ruinas, pacientes de salud mental alojados en celdas de la era victoriana infestadas de alimañas, con diecisiete hombres compartiendo dos duchas, y áreas del NHS operando en decrépitas cabañas portátiles», decía el prolijo estudio, de 142 páginas.

Para aplacar esta situación, las autoridades decidieron meter la motosierra. El gasto anual en medicamentos supera los 20.000 millones de euros. Solo apostando por los fármacos biosanitarios en lugar de los de referencia pretenden ahorrarse 1.200 millones en el próximo lustro.

La esclerosis múltiple es la patología neurodegenerativa que más afecta a personas de entre 20 y 40 años. Conocida como la enfermedad de las mil caras, los síntomas son muy variados. Mientras en algunos enfermos apenas es perceptible, otros sufren problemas de movilidad, dificultades para hablar y concentrarse o una fatiga extrema ante la que no sirve de nada el descanso. En España afecta a 55.000 y se detecta un nuevo caso cada cinco horas.