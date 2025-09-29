Tendencias actuales en medicina estética
EXION aumenta el ácido hialurónico natural de cada persona
Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:45
Dra. Marian Zalakain
Centro Médico Amara
Última tecnología en radiofrecuencia fraccionada con inteligencia artificial, rápida y confortable, diseñada para tratar imperfecciones de la piel del rostro y del cuerpo
Los estereotipos van cambiando, las necesidades van cambiando, la tendencia de preservar la salud ante todo nos inclina a cuidarnos de una forma más natural respetando los tiempos entre un tratamiento y otro.
Hoy en día, el paciente busca tratamientos no invasivos, sin tiempo de inactividad, cómodos y con resultados. Para ello, cuentan en el Centro Médico Amara con un tratamiento médico innovador, multiplataforma EXION (BTL) con diferentes cabezales que fusiona dos tecnologías de radiofrecuencia (RF) y ultrasonidos en un mismo cabezal, además de microagujas prácticamente indoloras.
Centro Médico Amara ofrece un tratamiento médico innovador, multiplataforma, que fusiona dos tecnologías de radiofrecuencia (RF) y ultrasonidos en un mismo cabezal, además de microagujas prácticamente indoloras
Es el primer procedimiento que aumenta el ácido hialurónico natural de cada persona, lo que mejora significativamente la apariencia y la salud general de la piel.
Última tecnología en radiofrecuencia fraccionada con inteligencia artificial, rápida y confortable, diseñada para tratar imperfecciones de la piel del rostro y del cuerpo con estudios clínicos que avalan la seguridad y eficacia en todos los fototipos de piel.
Plataforma en constante renovación, que presenta tres tipos de agujas diferentes para combinar entre si y potenciar los resultados.
Indicado para personas que buscan:
-
Mejorar arrugas.
-
Rejuvenecer la piel y mejorar su textura.
-
Tonificar la piel y mejorar su elasticidad.
-
Mejora de tonalidad.
-
Mejora de cicatrices y marcas de acné.
-
Eliminar la grasa localizada de forma segura y eficaz.
-
Combatir la flacidez en diferentes áreas del cuerpo.
-
Mejora de la celulitis.
-
Mejora de estrías.
Combinación perfecta con otras tecnologías como:
-
Luz pulsada intensa (M22) o tratamiento de fotorejuvenecimiento.
-
Peeling químicos.
-
Aquapure.
-
Carboxiterapia.
-
Criolipolisis.
-
Neuromoduladores.
-
Biomoduladores.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.