Tendencias actuales en medicina estética

El paciente busca tratamientos no invasivos, sin tiempo de inactividad, cómodos y con resultados

Responsable de la Unidad de Medicina Estética Dra. Marian Zalakain Centro Médico Amara

Última tecnología en radiofrecuencia fraccionada con inteligencia artificial, rápida y confortable, diseñada para tratar imperfecciones de la piel del rostro y del cuerpo

Los estereotipos van cambiando, las necesidades van cambiando, la tendencia de preservar la salud ante todo nos inclina a cuidarnos de una forma más natural respetando los tiempos entre un tratamiento y otro.

Hoy en día, el paciente busca tratamientos no invasivos, sin tiempo de inactividad, cómodos y con resultados. Para ello, cuentan en el Centro Médico Amara con un tratamiento médico innovador, multiplataforma EXION (BTL) con diferentes cabezales que fusiona dos tecnologías de radiofrecuencia (RF) y ultrasonidos en un mismo cabezal, además de microagujas prácticamente indoloras.

Es el primer procedimiento que aumenta el ácido hialurónico natural de cada persona, lo que mejora significativamente la apariencia y la salud general de la piel.

Última tecnología en radiofrecuencia fraccionada con inteligencia artificial, rápida y confortable, diseñada para tratar imperfecciones de la piel del rostro y del cuerpo con estudios clínicos que avalan la seguridad y eficacia en todos los fototipos de piel.

Plataforma en constante renovación, que presenta tres tipos de agujas diferentes para combinar entre si y potenciar los resultados.

Indicado para personas que buscan: Mejorar arrugas.

Rejuvenecer la piel y mejorar su textura.

Tonificar la piel y mejorar su elasticidad.

Mejora de tonalidad.

Mejora de cicatrices y marcas de acné.

Eliminar la grasa localizada de forma segura y eficaz.

Combatir la flacidez en diferentes áreas del cuerpo.

Mejora de la celulitis.

Mejora de estrías.

Combinación perfecta con otras tecnologías como: Luz pulsada intensa (M22) o tratamiento de fotorejuvenecimiento.

Peeling químicos.

Aquapure.

Carboxiterapia.

Criolipolisis.

Neuromoduladores.

Biomoduladores.

