Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El paciente busca tratamientos no invasivos, sin tiempo de inactividad, cómodos y con resultados
Dra. Marian Zalakain

Tendencias actuales en medicina estética

EXION aumenta el ácido hialurónico natural de cada persona

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:45

Imagen - Dra. Marian Zalakain
Responsable de la Unidad de Medicina Estética

Dra. Marian Zalakain

Centro Médico Amara

Última tecnología en radiofrecuencia fraccionada con inteligencia artificial, rápida y confortable, diseñada para tratar imperfecciones de la piel del rostro y del cuerpo

Los estereotipos van cambiando, las necesidades van cambiando, la tendencia de preservar la salud ante todo nos inclina a cuidarnos de una forma más natural respetando los tiempos entre un tratamiento y otro.

Hoy en día, el paciente busca tratamientos no invasivos, sin tiempo de inactividad, cómodos y con resultados. Para ello, cuentan en el Centro Médico Amara con un tratamiento médico innovador, multiplataforma EXION (BTL) con diferentes cabezales que fusiona dos tecnologías de radiofrecuencia (RF) y ultrasonidos en un mismo cabezal, además de microagujas prácticamente indoloras.

Centro Médico Amara ofrece un tratamiento médico innovador, multiplataforma, que fusiona dos tecnologías de radiofrecuencia (RF) y ultrasonidos en un mismo cabezal, además de microagujas prácticamente indoloras

Es el primer procedimiento que aumenta el ácido hialurónico natural de cada persona, lo que mejora significativamente la apariencia y la salud general de la piel.

Última tecnología en radiofrecuencia fraccionada con inteligencia artificial, rápida y confortable, diseñada para tratar imperfecciones de la piel del rostro y del cuerpo con estudios clínicos que avalan la seguridad y eficacia en todos los fototipos de piel.

Plataforma en constante renovación, que presenta tres tipos de agujas diferentes para combinar entre si y potenciar los resultados.

Indicado para personas que buscan:

  • Mejorar arrugas.

  • Rejuvenecer la piel y mejorar su textura.

  • Tonificar la piel y mejorar su elasticidad.

  • Mejora de tonalidad.

  • Mejora de cicatrices y marcas de acné.

  • Eliminar la grasa localizada de forma segura y eficaz.

  • Combatir la flacidez en diferentes áreas del cuerpo.

  • Mejora de la celulitis.

  • Mejora de estrías.

Combinación perfecta con otras tecnologías como:

  • Luz pulsada intensa (M22) o tratamiento de fotorejuvenecimiento.

  • Peeling químicos.

  • Aquapure.

  • Carboxiterapia.

  • Criolipolisis.

  • Neuromoduladores.

  • Biomoduladores.

Centro Médico Amara

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  9. 9

    Cuando la herencia no descansa en paz
  10. 10

    Esteban se abre a pactar con Bildu un estatus que sea «un salto real» de reconocimiento nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tendencias actuales en medicina estética

Tendencias actuales en medicina estética