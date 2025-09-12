Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Llevar el pelo suelto puede ser una buena herramienta de prevención.

Seis consejos para evitar que el 'síndrome postvacacional' provoque la caída de cabello

Más de la mitad de los hombres y el 25% de las mujeres sufren algún tipo de alopecia, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV)

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:53

La vuelta a la rutina laboral y los cambios de horarios y ritmo de vida pueden tener efectos perjudiciales para nuestra salud. El conocido síndrome postvacacional trae implícito el hecho de volver a someterse a continuas situaciones de estrés debido a la presión del trabajo o del día a día.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), más de la mitad de los hombres y el 25% de las mujeres sufren pérdida de cabello, entre otros motivos, debido a encontrarse bajo situaciones de gran tensión y estrés. La firma Pilopeptan, dedicada a prevenir la caída del cabello, ha elaborado unos consejos para evitar que la vuelta a la rutina suponga un problema para nuestra salud capilar:

Aliméntate de forma adecuada: el consumo de productos ricos en vitaminas A, B y C es básico para evitar que nuestro cabello se caiga después de nuestra jornada laboral. Seguir una dieta equilibrada y sana será un buen aliado para favorecer la oxigenación de los folículos pilosos y lograr una mayor hidratación.

Vigila las altas temperaturas: ten cuidado al utilizar el secador, la plancha o los rizadores. Estos aparatos someten a tu cabello a unas condiciones extremas de calor que pueden debilitarlo y favorecer su caída.

Utiliza productos adecuados para combatir la caída: para enfrentarse a la pérdida de cabello, los champús que debemos utilizar tienen que contener activos como, por ejemplo, la Biotina y la Niacinamida. Se trata de unas vitaminas del grupo B que activan la microcirculación local y proporcionan al folículo piloso los nutrientes necesarios para favorecer el crecimiento capilar.

No lleves peinados agresivos: si sueles abusar a menudo de coletas, trenzas o moños, tu cabello puede resentirse a la vez que fomentas su debilidad. Un gesto simple como llevar el pelo suelto puede ser una buena herramienta de prevención.

Realiza ejercicio físico: la práctica deportiva es sinónimo de liberación de endorfinas y de eliminación de las tensiones acumuladas durante todo el día. De este modo, a la vez que potenciamos nuestra salud evitamos la caída del cabello por este motivo.

Evita los momentos que provocan estrés: cuando nos encontramos bajo situaciones estresantes o de mucha presión, nuestro cabello padece las consecuencias debido a una serie de reacciones que se producen en nuestro organismo. Para evitarlos, intenta volver a la rutina de forma paulatina y progresiva y tu cabello te lo agradecerá.

