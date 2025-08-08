Spirulina, para que sirve, propiedades y beneficios

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:46 Comenta Compartir

¿Qué es la spirulina?

La spirulina es un tipo de alga microscópica que se encuentra en aguas dulces y saladas de todo el mundo y que ha entrado con fuerza en los menús y dietas de la vida sana. Se suele comercializar como suplemento dietético, pero la manera más fácil de introducirla en la dieta es utilizarla como un ingrediente más. De hecho, las cafeterías y los establecimientos de comida saludable ya llevan un tiempo incorporándolo en sus cartas.

Es un suplemento muy rico en proteína que, además, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Obtenido a partir de cianobacterias –más conocidas como 'algas azul-verdosas'—lo toman cada vez más personas que cuidan su salud y su forma física. Estos 10 beneficios explican su buena fama.

El nombre, que procede del latín, hace referencia a su característica forma de espiral diminuta, pues este tipo de alga no llega a medio milímetro de diámetro. Crece en aguas estancadas muy mineralizadas, en presencia de determinadas condiciones de temperatura y se cultiva en muchas zonas del mundo. De África a Asia y llegando hasta España.

Para que sirve y cúales son sus propiedades Con apenas 20 calorías, una sola cucharada de spirulina seca te asegura más de 4 gramos de proteína , además de buenas dosis de calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio y vitaminas del grupo B, C y K. Al ser rica en proteínas, la convierte en un suplemento alimenticio popular para vegetarianos y veganos.

Mejora los niveles de colesterol. En un estudio de 2013, las personas que tomaron 1 gramo de spirulina al día durante 3 meses redujeron sus niveles de colesterol total. Otra revisión posterior comprobó que los suplementos de spirulina reducen tanto los niveles de colesterol total como los de LDL (colesterol 'malo') y que, además, aumentan los de HDL (colesterol 'bueno').

Reduce la tensión alta. Personas hipertensas y con exceso de peso que tomaron spirulina durante 3 meses vieron reducida su tensión arterial de forma significativa, indica un pequeño estudio realizado en 2016.

Es amable con el intestino. Como sus células no tienen paredes fibrosas, la spirulina es fácil de digerir. «Incluso podría ayudar a mejorar la salud intestinal a medida que envejecemos», concluye un estudio con animales realizado en 2017. Eso sí, los expertos aconsejan tomar spirulina junto con otros vegetales ricos en fibra.

Mejora la diabetes. Varios estudios han visto que los suplementos de spirulina ayudan a reducir los niveles de glucosa (azúcar en sangre) en ayunas, tanto en pacientes con diabetes tipo 2 como en pacientes con diabetes tipo 1.

Mejora la salud cardiovascular: La spirulina puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, lo que puede mejorar la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, infartos e ictus. Tanto la hipertensión como la hipercolesterolemia y la hiperglucemia aumentan el riesgo cardiovascular. Como la spirulina ayuda a reducir todos esos factores de riesgo.

Reduce los síntomas de rinitis alérgica . Polen, polvo, caspa de animales… son causa de este tipo de alergia que conlleva inflamación nasal. Pues, bien, un estudio de 2013 vio que la spirulina no solo alivia la inflamación nasal, sino que reduce los niveles de histamina, responsables del lagrimeo, el picor, los estornudos, la destilación nasal…

Tiene efecto antitóxico. El agua corriente de algunos países está contaminada con arsénico y diversos metales tóxicos y es causa de muchos problemas de salud. Un estudio de 2016 indica que la spirulina puede contrarrestar el efecto tóxico del arsénico, el plomo o el mercurio, entre otros.

Estimula el sistema inmunológico: La spirulina contiene compuestos bioactivos que pueden ayudar a estimular el sistema inmunológico y reducir la inflamación en el cuerpo.

Regula los niveles de azúcar en la sangre: La spirulina puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes.

Aumenta la energía: La spirulina puede ayudar a aumentar la energía y reducir la fatiga, lo que la convierte en un suplemento popular entre los atletas y personas activas.

Mejora la salud de la piel: Los compuestos bioactivos presentes en la spirulina pueden ayudar a mejorar la salud de la piel y prevenir el envejecimiento prematuro.

Además, la spirulina se utiliza en la industria alimentaria como un colorante natural para alimentos y como ingrediente en productos como batidos y barras de proteínas. Se encuentra disponible en forma de tabletas, polvo y cápsulas en tiendas de alimentos saludables y se puede tomar como suplemento nutricional. Puedes adquirir spirulina, tanto en cápsulas como en polvo, en farmacias, parafarmacias o herboristerías de confianza. Si la compras en polvo, puedes incorporarla a tus smoothies, purés, ensaladas, estofados, macedonias o zumos.

La espirulina livia ciertas dolencias Además de su cantidad de nutrientes, los amantes de la vida sana apuestan por la espirulina ya que supuestamente tiene grandes beneficios para aliviar ciertas dolencias. Según varios estudios, puede ayudar contra la hipercolesterolemia, diversas inflamaciones, algunas infecciones víricas, la exposición a tóxicos o incluso patologías cardiovasculares y metabólicas. Los cosméticos también aprovechan las virtudes antioxidantes de esta microalga. Sus propiedades de óxido-reducción y su actividad estimuladora de los fibropiastos la convierten en un elemento ideal para tratamientos nutritivos del cutis y como anti arrugas. Expertos aseguran que el uso regular de espirulina para tratamientos cosméticos garantizará que tu piel luzca más joven, con más brillo y con un tono más bronceado gracias a su alta concentración de betacarotenos. Asimismo, permitirá que el cabello, las uñas y las pestañas crezcan con mayor rapidez y con un aspecto más fuerte y sano.