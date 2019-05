«Circunscribir el escándalo de la OPE a tres jefes de servicio es querer tapar el resto de la problemática» El delegado del sindicato ESK, Patxi Nicolau (i), junto a Marta Macho, la anestesista que denuncio las irregularidades en el OPE de Osakidetza, a su salida del juzgado de Vitoria. / EFE Esta mañana ha comenzado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria la toma de declaraciones de los testigos por el escándalo de la OPE de Osakidetza IKER MARÍN Martes, 28 mayo 2019, 13:41

Los cinco primeros testigos que la Fiscalía Superior del País Vasco citó en su escrito de denuncia del 31 de enero en relación con los supuestos amaños en la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza 2016-2017 han testificado esta mañana ante la magistrada Yolanda Varona en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria.

La primera en verse cara a cara con la jueza, los abogados de los tres jefes de servicio imputados y las acusaciones populares ha sido Marta Macho. Esta anestesista del Hospital del Alto Deba (Arrasate), que denunció las presuntas irregularidades ante la Fiscalía junto a dos compañeros de servicio, ha accedido a las dependencias judiciales gasteiztarras a las 10.00 horas. Tras ella han testificado María Teresa Iruretagoiena, directora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), el opositor José Javier Urrejola, Patxi Nicolau, en representación del sindicato ESK, y Fulgencio Aledo, secretario de Coordinación y Gestión del IVAP. Los testigos se han enfrentado a las preguntas de la magistrada Yolanda Varona, una representante de la Fiscalía del País Vasco y los abogados de los tres jefes de servicio imputados en el caso. Además, como acusación particular han participado los abogados de los sindicatos ESK y LAB.

Tras salir del juzgado Marta Macho ha señalado que «ha ido bien. He contado lo que había, es decir, la verdad. Todo lo que le conté en su día a la Fiscalía lo he ratificado. Las preguntas que me han hecho iban un poco enfocadas en esa línea». Macho ha estado asistida por Julio Sánchez, abogado del sindicato ESK al que está afiliada. La anestesista del Hospital del Alto Deba explica que «he hablado de que intentamos recabar pruebas para denunciar las filtraciones en la OPE, de las actas notariales que se habían hecho y presentado y también del intento de conseguir las preguntas de los exámenes por medio de Alberto Martínez, jefe de servicio de Anestesia, Reanimación y Terapaútica del Dolor del, Hospital Universitario Cruces. Yo fui a pedírselas para recabar pruebas».

Sobre las supuestas filtraciones que denuncía Macho ya se pronunció la fiscal superior de Euskadi en su escrito de denuncia. Las declaraciones de la anestesista, se lee en el informe de Carmen Adán, «indican que es algo de lo que se habla abiertamente, que está aceptado que las plazas no se van a dar de forma objetiva, aportando grabaciones realizadas por ella misma, que así parecen indicarlo. Esta testigo, declaró que en esta OPE, intentaron encontrar las pruebas. Que cuando se lo pidió a Alberto Martínez no se sorprendió, no recibió las preguntas porque ella no volvió. Pensaban que igual sería distinto si era el IVAP el que redactaba el examen, pero ha sido igual. La testigo indica que en la conversación que tiene grabada, Pablo Renedo (jefe de servicio de Anestesia del Hospital del Alto Deba de Arrasate), les comenta que está esperando la respuesta de si recibe o no las preguntas para su uso personal para seguir en su puesto, siendo como es una plaza de OPE».

Más allá de ratificar lo que expuso ante la Fiscalía, Marta Macho reconoce que el abogado defensor del doctor César Augusto Valero, jefe de servicio de OSI Araba, componente del tribunal de Anestesia encargado de preparar las preguntas del examen teórico e imputado en este caso, le ha preguntado si conocía de algo a su representado: «La respuesta ha sido que no. Cuando nosotros denunciamos este caso no sabíamos que las preguntas las iba a poner el doctor Valero».

Tampoco le han hecho a Macho ninguna pregunta sobre el grado de implicación de los tres altos cargos de Osakidetza que están pendientes de testificar por este escándalo. Como consta en el escrito de denuncia de Carmen Adán, fiscal superior de Euskadi, Osakidetza y el IVAP suscribieron el 26 de enero de 2018 un acuerdo por el cual se encargaba al instituto que dirige María Teresa Iruretagoiena la elaboración de los exámenes teóricos de respuesta alternativa de la OPE. Sin embargo, «quién finalmente y en realidad designaba a las personas que elaborarían el examen, en las pruebas de especialistas médicos, fue la dirección de Osakidetza, la que según manifiesta la directora del IVAP, en su declaración como testigo, les proporciona un listado de personas, una por especialidad médica», explica Adán en su escrito.

Las declaraciones obtenidas por la Fiscalía indican que las personas que participaron en proporcionar tales nombres fueron «el subdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, el director de RRHH de Oskaidetza, Juan Carlos Soto (ya cesado), y Andoni Arcelay, director de Asistencia Sanitaria», indica la fiscal superior del País Vasco en su informe de denuncia. Soto, Arcelay y Xabier Balerdi, subdirector de RRHH están a la espera de que testifiquen todos los testigos e imputados de este caso para saber en condición de qué van a declarar.

Tampoco le han preguntado esta mañana en el juzgado de Vitoria a Patxi Nicolau sobre estos tres altos cargos de Osakidetza. Nicolau también ha declarado ante la jueza Varona en calidad de testigo como representante del sindicato ESK. Esta central esta citada en esta toma de declaración por haber presentado varias actas notariales en las que adivinaron los opositores iban a sacar plaza en determinadas especialidades médicas.

«Ha ido todo bien, ha sido un primer contacto positivo», ha dicho. Considera Nicolau que la jornada de hoy es el inicio de la investigación judicial que se basa en un escrito de la Fiscalía, «que eleva las especialidades a investigar a quince. En este sentido, nosotros creemos que hay margen para abrir otro tipo de diligencias en el resto de especialidades. ESK va a intentar ayudar a que esta investigación judicial se abra al resto de especialidades. Circunscribir este escándalo a tres jefes de servicio es querer tapar el resto de la problemática». Nicolau ha dejado claro que en función de los primeros testimonios, en los próximos días se podrían producir abrir nuevas diligencias por la Fiscalía, la jueza o las acusaciones populares que podrían afectar a cargos o antiguos cargos de Osakidetza y a otras especialidades.