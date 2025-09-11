Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Visita de la nueva dirección de Osakidetza al Hospital Bidasoa. Irekia

Las obras de los nuevos quirófanos del Hospital Bidasoa contarán con un presupuesto de 23 millones

Osakidetza ha sacado a licitación los trabajos del nuevo bloque quirúrgico, que arrancará «a finales de año» y tendrán un plazo de ejecución de 24 meses

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:18

Las obras de construcción de los nuevos quirófanos del Hospital Bidasoa comenzarán «en el último trimestre de este año» y contarán con un presupuesto de ... 23 millones de euros, de los que 11 corresponden a la construcción del bloque quirúrgico y los 12 restantes a equipamiento de alta tecnología. Osakidetza ha sacado este jueves a licitación la redacción del proyecto de ejecución de estos trabajos, que contará con un plazo de ejecución de 24 meses y permitirá al centro incrementar la actividad quirúrgica en un 50%.

