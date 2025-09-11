Las obras de los nuevos quirófanos del Hospital Bidasoa contarán con un presupuesto de 23 millones

Las obras de construcción de los nuevos quirófanos del Hospital Bidasoa comenzarán «en el último trimestre de este año» y contarán con un presupuesto de ... 23 millones de euros, de los que 11 corresponden a la construcción del bloque quirúrgico y los 12 restantes a equipamiento de alta tecnología. Osakidetza ha sacado este jueves a licitación la redacción del proyecto de ejecución de estos trabajos, que contará con un plazo de ejecución de 24 meses y permitirá al centro incrementar la actividad quirúrgica en un 50%.

La nueva infraestructura se construirá en la segunda planta del Hospital Bidasoa y va a contar con una superficie útil de 2.090 metros cuadrados, que se distribuirán en seis quirofános, cuatro de ellos destinados a realizar cirugía mayor, y dos quirófanos preparados para llevar a cabo cirugías menores ambulatorias con sus correspondientes áreas de preparación quirúrgica y reanimación. Además, el área albergará la Unidad de Recuperación PostAnestésica (URPA).

A este equipamiento se le suma la construcción de la unidad de cirugía sin ingreso y los accesos al bloque, lo que supone aumentar en más de 600 metros cuadrados la superficie actual del área quirúrgica.

La actividad quirúrgica se mantendrá en todo momento durante la ejecución de los trabajos de construcción de este bloque gracias a un bloque modular que Osakidetza han instalado durante estos últimos meses junto a uno de los parkings del Hospital Bidasoa y donde se trasladarán los servicios administrativos y de gestión, liberando espacio en la segunda planta del hospital. «Va a evitar que los pacientes tengan que trasladarse a otros recursos hospitalarios para ser atendidos», aseguran desde el Departamento de Salud.

Durante el tiempo que dure la obra del bloque quirúrgico, este edificio modular acogerá también la recepción, administración y atención al público, la zona de servicios, los despachos médicos y la dirección del centro. Tras la ejecución de estos trabajos se procederá a la instalación del equipamiento de alta tecnología en los nuevos quirófanos, así como a la dotación del resto de estancias y unidades del bloque quirúrgico.

Plan Integral

La construcción del nuevo bloque quirúrgico, que incrementará la activididad quirúrgica del hospital en un 50%, se incluye en el Plan Integral de Salud para el Bidasoa para modernizar y mejorar la atención a la ciudadanía tanto en el ámbito hospitalario como en la Atención Primaria, con la construcción de nuevos centros de salud en Irun Centro y en el barrio de Oinaurre, y una inversión total en los próximos años de más de 50 millones de euros para la comarca.

Paralelamente, Osakidetza adjudicará «en breve» la redacción del proyecto para habilitar y remodelar los locales de la calle Alarde, donde «en los próximos meses, según las previsiones en verano de 2026», estará ubicada la pediatría.

Precisamente la OSI Bidasoa ha sido la primera organización sanitaria que ha visitado la nueva directora de Osakidetza, Lore Bilbao, que también ha nombrado hace unas semanas al médico intensivista Pedro Morrondo como nuevo director gerente.