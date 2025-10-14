El nuevo espacio de Atención Primaria en Irun estará en funcionamiento a finales de 2026

A finales del año que viene, los vecinos de Irun dispondrán de un nuevo espacio de Atención Primaria. Osakidetza adjudicará esta misma semana el expediente ... para la redacción del proyecto y la dirección de obra del nuevo centro, un paso clave dentro del Plan Director de la OSI Bidasoa 2025-2035, que «busca transformar y mejorar la atención sanitaria en toda la comarca, tanto en el ámbito de la atención primaria como hospitalaria». La inversión prevista para adecuar este nuevo espacio asciende a cerca de un millón de euros, y las obras que se espera comiencen el próximo año tendrán una duración estimada de siete meses, según ha detallado en una nota el Departamento de Salud.

Este futuro centro contará con un área administrativa con zona de admisión, un área de pediatría dotada de seis consultas médicas y seis de enfermería pediátrica, además de una sala de urgencias y pruebas funcionales, una sala de espera y un espacio de lactancia, según han detallado desde el departamento que dirige Alberto Martínez. También dispondrá de un área para el personal, con vestuarios, sala de estar, almacén y cuarto de limpieza.

A la espera de la construcción de las dos nuevas infraestructuras sanitarias proyectadas por Osakidetza para los próximos años, la organización considera prioritario trasladar provisionalmente el área de pediatría a este nuevo local, debido a las limitaciones actuales de espacio y la necesidad de mejorar las condiciones de atención.

Este traslado permitirá, además, reorganizar consultas y zonas de espera que actualmente se encuentran en módulos prefabricados exteriores. Para ello, Osakidetza ha solicitado el inicio del procedimiento de cesión temporal del sector Alarde de Irun, un trámite fundamental para habilitar el nuevo emplazamiento. Una vez que el Ayuntamiento apruebe el acuerdo de cesión, se informará a la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco, que será la encargada de formalizar el expediente oficial.

Desde el Ejecutivo Vasco han subrayado que el Plan Director de la OSI Bidasoa contempla la «renovación y ampliación de las unidades de Atención Primaria, especialmente en Irun, donde se crearán espacios más amplios y funcionales». Actualmente, Irun dispone de dos centros de salud que atienden a cerca de 70.000 personas. Ambos edificios, construidos en 1954 y 1994 respectivamente, «necesitan adecuarse a las exigencias y necesidades actuales», han reconocido.

Por ello, se construirán dos nuevos centros: uno en el centro de Irun que sustituirá al actual y otro en el barrio de Oinaurre. La inversión total del Departamento de Salud para Atención Primaria en Irun, incluyendo ambos nuevos centros, superará los 23 millones de euros.