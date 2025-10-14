Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo del ambulatorio de Irun.

El nuevo espacio de Atención Primaria en Irun estará en funcionamiento a finales de 2026

El futuro centro contará con un área administrativa con zona de admisión, un área de pediatría, además de una sala de urgencias y pruebas funcionales

B.C.

Martes, 14 de octubre 2025, 14:24

Comenta

A finales del año que viene, los vecinos de Irun dispondrán de un nuevo espacio de Atención Primaria. Osakidetza adjudicará esta misma semana el expediente ... para la redacción del proyecto y la dirección de obra del nuevo centro, un paso clave dentro del Plan Director de la OSI Bidasoa 2025-2035, que «busca transformar y mejorar la atención sanitaria en toda la comarca, tanto en el ámbito de la atención primaria como hospitalaria». La inversión prevista para adecuar este nuevo espacio asciende a cerca de un millón de euros, y las obras que se espera comiencen el próximo año tendrán una duración estimada de siete meses, según ha detallado en una nota el Departamento de Salud.

