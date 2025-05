Aitor Ansa San Sebastián Jueves, 8 de mayo 2025, 00:07 Comenta Compartir

En el mundillo se le conoce como el doctor que opera a las estrellas. Por su quirófano han pasado Balones de Oro, campeones del mundo y de Europa o medallistas olímpicos. Deportistas de la talla de Zidane, Ramos, Contador, Muguruza, Carolina Marín o Dujshebaev han confiado sus rodillas en él. Manuel Leyes (Ourense, 1967) participa esta tarde en Donostia en una mesa redonda abierta a la ciudadanía en la que se pondrá el foco en las lesiones del ligamento cruzado anterior en mujeres, la «nueva epidemia» del deporte. La cita se engloba dentro de la 12ª edición del Congreso conjunto de la Asociación Española de Artroscopia (AEA) y la Sociedad Española de Rodilla (SEROD), que se desarrolla en el Kursaal desde ayer y hasta mañana, y que preside su colega Ricardo Cuéllar, traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa.

– A lo largo del año suele acudir a congresos mundiales y este asunto es uno de los más tratados. ¿Hay estudios del por qué de esta plaga del ligamento cruzado?

– Este aumento se explica por una combinación de factores. Por un lado, los deportistas de hoy son más rápidos y potentes, lo que somete a la rodilla a una mayor exigencia. A eso hay que sumar el calendario competitivo cada vez más cargado y que deja poco margen para la recuperación, lo que favorece las lesiones.Por otro lado está la especialización temprana en un solo deporte, frecuente entre jóvenes, que multiplica los gestos repetitivos que sobrecargan la articulación. A ello se suma el crecimiento de la participación femenina en deportes de contacto y cambios de dirección, donde el riesgo de rotura del LCA es mayor. Por último, el uso de césped artificial o un calzado inadecuado también puede aumentar el riesgo. Todo ello ha creado un escenario en el que este tipo de lesiones son más frecuentes que nunca.

– ¿Por qué la mujer es más propensa a la rotura del cruzado?

– Las mujeres tienen entre cuatro y seis veces más riesgo de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior que los hombres cuando practican el mismo deporte y al mismo nivel competitivo. Esta diferencia se debe a una combinación de factores anatómicos, hormonales, biomecánicos y neuromusculares. Es una preocupación importante para quienes trabajamos en medicina del deporte, y por ello están surgiendo cada vez más programas de prevención específicos dirigidos a deportistas femeninas.

Mesa redonda Debate 'Lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) en mujeres: la nueva epidemia'.

Ponentes Manuel Leyes, jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica en Olympia Quirónsalud, Ángel Masferrer, traumatólogo del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, y María Eraunzetamurgil, jugadora del IDKEuskotren.

Fecha y hora Hoy, de 17.00 a 18.30 horas en el K2 del Kursaal, en Donostia. El acceso será gratuito hasta completar aforo.

– ¿Hablamos solo en el caso de deportistas de élite o también en la población en general?

– La rotura del ligamento cruzado anterior es más frecuente en mujeres deportistas de élite que en mujeres amateur, aunque en ambos casos la incidencia es mayor que en los hombres.

– ¿Se puede predecir una rotura de ligamento cruzado?

– No se puede predecir con certeza cuándo ocurrirá una rotura, pero sí identificar a las personas con mayor riesgo. Hoy en día existen evaluaciones que analizan factores biomecánicos, neuromusculares y anatómicos que pueden predisponer a esta lesión. Por ejemplo, patrones de movimiento inestables al saltar o cambiar de dirección, debilidad en la musculatura del core y los isquiotibiales, o ciertas características anatómicas (como un ángulo Q aumentado en mujeres) pueden aumentar el riesgo.

Causas «Las mujeres tienen unos factores anatómicos, hormonales, biomecánicos y neuromusculares para ser más propensas a la lesión»

– ¿La intervención a un deportista de élite respecto a un ciudadano de a pie es muy diferente?

– Siempre digo que la cirugía del ligamento cruzado anterior es como un traje a medida: cada paciente y cada deportista necesita una solución adaptada a su situación concreta. En mi práctica, y especialmente en deportistas de alto nivel, suelo utilizar el tendón rotuliano como injerto, porque ofrece mucha firmeza y estabilidad. Además, en estos casos también añado una plastia de refuerzo extraarticular, que ayuda a proteger aún más la rodilla frente a nuevos movimientos bruscos, reduciendo así el riesgo de una nueva lesión. Esta combinación me permite ofrecer una rodilla más estable y segura.

– ¿Y los plazos de recuperación tras pasar por el quirófano?

– Aunque el proceso biológico es similar, los profesionales suelen volver antes a la competición gracias a una rehabilitación intensiva, seguimiento constante y dedicación exclusiva. En muchos casos, pueden reincorporarse entre los 7 y 8 meses. En amateurs, la vuelta suele producirse entre los 10 y 12 meses. En menores de 20 años, no se recomienda la vuelta a la competición antes del año de la cirugía

– ¿Aumentar la musculación es bueno para proteger la rodilla o puede ser contraproducente?

– Si se hace de forma adecuada, es beneficioso para proteger la rodilla. Una musculatura fuerte —especialmente en cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y core— mejora la estabilidad articular. Sin embargo, si el aumento de masa muscular se realiza de forma desequilibrada, sin trabajar la coordinación, la movilidad o el control neuromuscular, puede ser contraproducente. Un músculo muy fuerte pero mal coordinado no solo no protege, sino que puede aumentar el riesgo de lesión.

– Su carrera está enfocada a la medicina del deporte. ¿El cirujano siente la presión cuando por el quirófano pasan estrellas como Courtois, Zidane, Carolina Marín o Contador?

– Tengo la suerte de que no me afecta. Una vez que el paciente entra en quirófano, me concentro en el problema que tengo que resolver. Me abstraigo del contexto, del nombre y de la presión externa. En ese momento, lo único que importa es hacer bien mi trabajo y tomar las mejores decisiones para que la cirugía sea un éxito.

Prevención «Una musculatura fuerte es beneficioso para proteger la rodilla, pero solo si se hace de manera coordinada»

– ¿Guarda cariño por algún paciente en particular?

– Le tengo un cariño especial a Carlos Soria, el alpinista. Lo he operado en varias ocasiones y, a sus 86 años, con una prótesis de rodilla, sigue subiendo ochomiles. Es un ejemplo de vitalidad, perseverancia y pasión por lo que hace.

– ¿Ha operado alguna vez aquí?

– No, pero he operado en Madrid a jugadores de la Real como MarkelBergara y 'Kako' Sanz.

Temas

Medicina