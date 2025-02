Casi 40.000 menores de 14 años no tienen un pediatra en su centro de salud en Euskadi La AEPap denuncia el déficit de más de medio centenar de estos especialistas en la Atención Primaria de Osakidetza

Aitor Ansa San Sebastián Viernes, 21 de febrero 2025, 06:45

La falta de especialistas en AtenciónPrimaria se ha cronificado de un tiempo a esta parte en todo el Estado, y Euskadi no es una excepción. ... Esta escasez afecta principalmente al número de médicos de familia que pasan consulta en los ambulatorios, pero también a los profesionales de pediatría. Y este déficit afecta directamente a los pacientes, en este caso los niños. Casi 40.000 menores vascos de 14 años no tienen un pediatra asignado en su centro de salud, una cifra que alcanza los 1,9 millones de pequeños a nivel estatal. Es la principal conclusión que se extrae de un estudio que presentó ayer durante un congreso en Madrid la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), cuyo presidente, el tolosarra Pedro Gorrotxategi, lamentó que la situación ha empeorado en los últimos años, ya que se trata de una cifra superior a la obtenida en el último estudio realizado en 2018, cuando eran 360.000 los pacientes que no contaban con uno de estos especialistas en el conjunto de España.

La asociación alertó de que ninguna comunidad autónoma garantiza a los niños y adolescentes el derecho a contar con un pediatra de Atención Primaria (AP) que le atienda en su centro de salud. «Esto significa que a las CCAA no les importa que los niños sean atendidos por pediatras en AP», criticó Gorrotxategi, dejando constancia de la importancia de que estos profesionales «vele por la salud de los niños y les atienda en los procesos agudos y crónicos», algo que cree que es un «derecho». No en vano, alertó que «cerca de 600.000 menores no tienen ningún médico» asignado, algo que considera «muy grave». !function(){"usestrict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void0!==a.data["datawrapper-height"]){vare=document.querySelectorAll("iframe");for(var t ina.data["datawrapper-height"])for(varr=0;r En 2018, la AEPap realizó un primer estudio sobre las plazas de Pediatría de AtenciónPrimaria sin médico especialista asignado. Eran un 26 por ciento, lo que suponía un déficit de 1.729 plazas de Pediatría en todo el Estado. «En ese informe alertábamos de que era muy importante dotar a la Pediatría de atención primaria de más especialistas», recordó el tolosarra. Siete años más tarde, la organización ha realizado una revisión de los datos de plazas sin especialista, que incluye las plazas ocupadas por médicos no especialistas en Pediatría, las bajas y las reducciones de jornada no cubiertas, que hace que esos niños no puedan ser atendidos por estos especialistas. Los resultados indican que, lejos de reducirse, las necesidades en los centros de salud y ambulatorios han aumentado en mayor o menor medida. En Euskadi, por ejemplo, la asociación denunció la falta de más de medio centenar de pediatras en la Atención Primaria de Osakidetza. Según esta organización, de las 335 plazas, 51 se encuentran vacantes; es decir, un 15,2% del total que sitúan al País Vasco en una zona media de la tabla en este ámbito. «No hay ninguna CCAA en la que todos sus pediatras atiendan a menos de mil menores» Pedro Gorrotxategi Presidente AEPap La lista la encabeza Castilla La Mancha, con un 57,3% de sus plazas sin cubrir, por delante de la Comunidad Valenciana (44%), Andalucía (42,9%) y Murcia (37,8%). En el lado opuesto, Cantabria es la región que cuenta con menos déficit (2,5%), seguida de Aragón (8,6%), Asturias (10,5%) y La Rioja (12%). La media nacional ronda el 32%, seis puntos más que hace siete años, lo que en valores absolutos se traduce en una escasez de aproximadamente 2.130 facultativos. Sobrecarga del personal De esta forma, la falta de personal obliga a los pediatras de Atención Primaria a manejar cupos muy por encima de los mil niños recomendados por doctor. «La mitad de los pediatras en autonomías como Madrid, Cataluña y Baleares atiende a más de mil niños y no hay ninguna comunidad en la que todos sus pediatras atiendan a menos que esta cifra de menores», apuntó Gorrotxategi. Desde la AEPap consideran que la disminución de pediatras en los ambulatorios está relacionada con el aumento progresivo de las plazas de Pediatría hospitalaria. En los últimos 14 años, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, las plazas hospitalarias para pediatras han aumentado un 36%. «Las administraciones han dejado que la situación en los centros de salud empeore para volcar todos sus recursos en el hospital» Pedro Gorrotxategi Presidente AEPap Esto provoca un efecto «de pez que se muerde la cola», en palabras de Gorrotxategi. «Al existir plazas de Pediatría de AtenciónPrimaria con exceso de niños asignados, el exceso de demanda hace que no puedan ser atendidos de manera adecuada en su centro de salud, por lo que aumenta la demanda en urgencias y, en consecuencia, aumentan las plazas de Pediatría hospitalaria. Las administraciones han dejado que la situación en los centros de salud empeore y han volcado todos sus recursos en la atención hospitalaria». Pero este incremento, agregó el guipuzcoano, «no soluciona el problema», puesto que «el desplazamiento de la atención del centro de salud al hospital conlleva un encarecimiento de la asistencia, y además se elimina la proximidad familiar y se presta la asistencia en un ámbito lejano al niño». Entre las soluciones planteadas por la AEPap para este problema en el pasado estuvo la de solicitar un aumento de plazas MIR, «con la esperanza de que, al aumentar las plazas, aumentarían los residentes que fueran a Primaria, pero no ha sucedido así, sino que los hospitales absorben todo el aumento de residentes en Pediatría».

