Gaviota sobrevolando la playa de la Zurriola, al fondo la escultura de Jorge Oteiza «Construcción Vacía»

El Gobierno Vasco pide reforzar las medidas preventivas contra la gripe aviar en las zonas costeras

La Dirección de Salud Pública recomienda a los ayuntamientos que intensifiquen las medidas tras detectarse casos en aves silvestres en Bizkaia

Borja Alonso

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:50

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recomendado a través de su Dirección de Salud Pública reforzar las medidas de prevención ante los casos ... de gripe aviar en aves silvestres. Debido a los casos identificados en caviotas las últimas semanas en las zonas costeras, principalmente en las de Bizkaia, la Dirección de Salud Pública ha hecho hincapié en intensificar las medidas de prevención y vigilancia con el fin de proteger a las personas trabajadoras en actividades de limpieza y mantenimiento en espacios públicos.

