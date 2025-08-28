El Gobierno Vasco pide reforzar las medidas preventivas contra la gripe aviar en las zonas costeras

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recomendado a través de su Dirección de Salud Pública reforzar las medidas de prevención ante los casos ... de gripe aviar en aves silvestres. Debido a los casos identificados en caviotas las últimas semanas en las zonas costeras, principalmente en las de Bizkaia, la Dirección de Salud Pública ha hecho hincapié en intensificar las medidas de prevención y vigilancia con el fin de proteger a las personas trabajadoras en actividades de limpieza y mantenimiento en espacios públicos.

Algunas de estas medidas consisten en «intensificar las operaciones de limpieza y desinfección de superficies de concentraciones de aves silvestres» o «vaciar las papeleras y basuras de los lugares públicos donde se acumulen gaviotas u otras aves silvestres». Asimismo, se recuerda a las brigadas y personal de limpieza que, en caso de encontrar aves muertas o enfermas, deben ponerse en contacto con los teléfonos habilitados por las Diputaciones Forales para su recogida.

El departamento recalca que «el riesgo de contagio es muy bajo» y que «la situación está bajo control», pero que con las medidas adoptadas buscan «prevenir y proteger de manera anticipada, sin que existan motivos de alarma para la población». Además, informan de que «el virus se transmite principalmente entre animales y solo en casos excepcionales puede afectar a las personas».

El Gobierno Vasco continuará siguiendo la evolución de la situación en estrecha colaboración con los servicios de sanidad animal de las Diputaciones forales y mantendrá informados a los municipios, especialmente a los costeros, sobre cualquier novedad de interés.