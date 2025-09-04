El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño» Un estudio de la Universidad de Barcelona ha demostrado que comer un puñado de este fruto seco antes de dormir puede lograr que se descanse mejor

Las nueces son frutos secos provenientes del nogal, reconocidas por su riqueza en ácidos grasos omega-3, antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales. Se trata de un alimento estrella, ya que su consumo regular se asocia con la mejora de la salud cardiovascular y cerebral, la prevención de enfermedades crónicas, la regulación del peso y la mejora del tránsito intestinal. Ahora un estudio de la Universidad de Barcelona ha descubierto además que comer una porción diaria de un puñado grande de nueces (lo que equivale a 40 gramos) en la cena puede ayudar a mejorar las medias de calidad general del sueño y reducir la somnolencia diurna en adultos jóvenes sanos.

En la investigación se examinó a 76 adultos de 20 a 28 años, sanos de los cuales el 85% eran mujeres, que consumieron 40 gramos de nueces diarios durante ocho semanas. Esto se realizó para conocer el impacto del consumo diario de nueces en biomarcadores específicos de orina (6-SMT, un subproducto de la melatonina), parámetros de calidad del sueño (latencia del sueño, vigilia después del inicio del sueño, despertares y eficiencia) y somnolencia diurna. A través de estos mecanismos se demostró que comer estos frutos secos aumentó un biomarcador clave de la hormona reguladora del sueño, la melatonina, la cual se incrementó significativamente en muestras de orina vespertinas después de un periodo de intervención de cuatro semanas cuando los participantes consumieron nueces, en comparación con el período de control sin frutos secos.

Nueces para dormir mejor

Además de dormir mejor, el tiempo en que los participantes tardaban en dormirse se acortó en 1,3 minutos, y asimismo mejoró las puntuaciones generales de calidad del sueño y redujo la somnolencia diurna autoinformada en comparación con el período de control. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en las medidas de variables relacionadas con el ritmo circadiano entre las condiciones de intervención y de control, según indica el estudio.

Nutrientes y melatonina

Estos resultados se deben a la combinación de nutrientes en las nueces, como el triptófano (84,6 mg), un precursor de la melatonina; la melatonina de origen vegetal (118 mg); el magnesio (45 mg); y las víctimas B (0.2 mg de cada vitamina B5 y vitamina B6), según han explicado las investigadoras. En este sentido, los hallazgos sugieren que estos frutos secos pueden ayudar de forma natural a favorecer la calidad del sueño, aunque indican que se necesitaría más investigación para comprender exactamente el mecanismo.

Igualmente, la investigadora de la Universidad de Barcelona y colider del estudio matiza que «si bien los efectos observados en este estudio se produjeron después del consumo de nueces en la cena, creemos que la ingesta diaria, más que el momento, fue la que condujo a los beneficios en el apoyo al sueño». Además, la investigadora principal del estudio, María Izquierdo-Pulido, expone que se trata del primer ensayo controlado aleatorizado de este aspecto y concluye que los resultados «abren la puerta a futuras investigaciones en otros grupos de edad y en personas con trastornos del sueño».

