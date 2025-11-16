Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Operación antidroga. Agentes de la Ertzaintza desmantelan una plantación de marihuana en Gatika (2022).

Delirios, alucinaciones y un riesgo cuatro veces mayor si se fuma a los 15

Los expertos denuncian que los usos medicinales han disminuido la percepción del riesgo entre los menores

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

El 2,9% de los estudiante de entre 14 y 18 años de España ha probado la cocaína, un dato similar al de hace treinta ... años (2,5%). Un 2,4% ha tomado éxtasis alguna vez en su vida y un 1,5%, anfetaminas.

