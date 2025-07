«La cultura de la dieta ha absorbido por completo el concepto de salud»

En un plan típico de verano no puede faltar un chapuzón en la playa o la piscina, un picoteo con amigos y, de postre, un ... helado como broche final. Supone el día perfecto para muchos, pero puede estar lleno de fantasmas para aquellos que no se sienten cómodos con su cuerpo. Entre dietas, recuento de calorías y la omnipresente 'operación bikini', la dietista y nutricionista donostiarra Gabriela Uriarte, que presenta este lunes en el Palacio de Miramar (19.00 horas) la charla 'Tienes que adelgazar, te lo digo ¿por tu salud?', organizada por los Cursos de Verano de EHU y el Aula de El Diario Vasco, lanza un claro mensaje: «No nacemos con presión estética, es algo que se va aprendiendo. Vivimos en una sociedad en la que hay mucho interés en hacernos sentir inseguras con nuestro físico».

- Defiende que estar delgado no tiene por qué ser sinónimo de salud.

- Lo que quiero es, precisamente, cuestionar la recomendación de adelgazar en nombre de la salud. Si verdaderamente en todos los casos estamos asegurando que va a traer una mejora de la salud. Detrás de esa frase hay muchas cosas escondidas.

- ¿Por ejemplo?

- La primera y más importante es que ya estamos dando por hecho que los hábitos de una persona siempre se reflejan en su corporalidad. Y lo mismo que hay gente que es delgada independientemente de lo que coma, pues el contrario también existe. Entonces para empezar eso es problemático. Esa frase que planteo la hemos dicho todos los sanitarios en consulta, o se lo hemos dicho a alguien que nos importa, ¿es por su salud de verdad?

PERTENENCIA «El miedo a engordar es realmente miedo a no pertenecer. Estar en un cuerpo gordo es estar en un cuerpo oprimido»

- ¿Sabe identificar si la gente que acude a consulta lo hace por salud o porque busca adelgazar?

- Estamos en un punto de la historia y de la narrativa que es muy difícil desvincular esas dos motivaciones. Yo creo que están fusionadas. Creo que la cultura de la dieta ha absorbido totalmente la narrativa o el concepto de la salud. Si tú buscas 'chica saludable' en Google te salen imágenes de chicas blancas, jóvenes, en ropa deportiva. Además, se les ve el abdomen marcado y normalmente están sonriéndole a una ensalada. Esa es la imagen de salud hegemónica, es lo que tenemos todos en el imaginario colectivo y es precisamente algo muy problemático, porque entonces la salud solo es accesible para unas características muy determinadas, y realmente la salud es algo mucho más amplio. Es difícil diferenciar quién viene a consulta por salud o por adelgazar, porque estas dos cosas están totalmente cooptadas. Más que nunca.

- Ya es verano y comienzan las comparaciones y las inevitables 'operaciones bikini'...

- Claro. Vivimos en una sociedad en la que hay mucho interés en hacernos sentir inseguras con nuestro físico, sobre todo a las mujeres, aunque cada vez más a los hombres, porque al hacernos estar insatisfechas con nuestro cuerpo, más vulnerables vamos a estar ante cualquier producto, cualquier tratamiento o cualquier cosa que prometa dejarnos de hacernos sentir inseguras. Ahora, en este contexto turbocapitalista y superconsumista, la industria de la insatisfacción es tremendamente rentable. No nacemos con esta presión estética, es algo que vamos aprendiendo. Nadie nace insegura en su cuerpo. Tú ves a una niña pequeña de tres años, y no se está planteando nada sobre su celulitis ni sobre su tripa.

- Las redes sociales no ayudarán. Cada semana hay una nueva 'dieta revolucionaria' que se hace viral.

- Es que es una industria, la insatisfacción, que encima nos hacen creer que es en nombre de la salud. La celulitis, la grasita que hay debajo del ombligo o la grasa que hay en los muslos... Son atributos totalmente fisiológicos y naturales de la mujer que en nuestra sociedad, y sobre todo ahora con las redes sociales, nos han hecho creer que son un defecto a cambiar.

RENTABILIDAD «La insatisfacción es una industria, nos hace sentir vulnerables ante cualquier producto que nos prometa adelgazar»

- Cada persona nace con un cuerpo distinto...

- Mi reivindicación es que no puedes adivinar ni los hábitos, ni el nivel de salud de una persona solo por su físico. Por ejemplo, en los casos más extremos como personas que tienen un peso muy alto o extremadamente alto, no sabemos qué es lo que ha pasado esa persona a lo largo de su vida. Vamos directamente con el 'tienes que adelgazar, te lo digo por salud' sin saber que esa persona igual ha atravesado una depresión, igual ha perdido un familiar muy cercano, igual ha vivido una catástrofe... Y desde luego que recomendarle una pérdida de salud sin explorar todo eso no es una acción de salud. Por todo esto tenemos que tener un sistema de gestión de la salud bastante más humano del que estamos teniendo.

- ¿Y por qué la gente siente que 'necesita' adelgazar?

- Porque da una falsa sensación de pertenencia. También las dietas te dan sensación de seguridad, propósito. Vivimos en una sociedad que violenta a los cuerpos diferentes. El miedo a engordar realmente es un miedo a no pertenecer, a no ser vista, a no ser leída, a no ser aceptada... En esta sociedad hay muchos privilegios: de raza, de color, económicos... Nadie quiere estar en el grupo oprimido. Y estar en un cuerpo gordo es estar en un cuerpo oprimido.

- Desde la mirada médica, ¿qué habría que mejorar?

- Es importante darle visibilidad porque el estigma de peso no es inocuo. Si cada vez que vas con un problema de salud al médico te lo achacan a tu peso, ¿qué acaba pasando? Que acabas dejando de ir al médico y se puede generar un diagnóstico tardío. Hay suficiente evidencia científica para decir que el estigma del peso genera estados proinflamatorios. Esto es, el estigma del peso es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades. Es importante que nos actualicemos y que exploremos socialmente otras maneras de abordar todo esto. El estigma del peso es un discurso súper reduccionista y genera muchísimos problemas de salud.