Los científicos mantienen una batalla contra el cáncer, la principal causa de muerte en la población de Euskadi. Esa labor sin descanso permite ofrecer un ... hilo de esperanza a los pacientes para superar la enfermedad. Lo sabe bien Isabel Orbe (San Sebastián, 1964), que es directora general de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y de su fundación científica, y que conoce de primera mano que las mejores estrategias para reducir el impacto de estos tumores pasan por la investigación.

– Es la persona encargada de gestionar los fondos que se dedican a la investigación. ¿Cómo se seleccionan los trabajos que luego reciben dinero?

– El cáncer tiene un montón de necesidades. Nuestra estrategia ha identificado que tenemos que apoyar básicamente al talento, eso significa apoyar a las personas para que haya investigadores desde que están en la universidad hasta que ya son referentes consolidados. Y tiene que haber proyectos, desde pequeños proyectos que hay que probar, prueba-error, hasta grandes consorcios. Cada una de estas cosas que te he dicho es una convocatoria y primamos la excelencia por encima de todo.

– ¿De dónde sale el dinero que financia esos proyectos?

– El ochenta y tantos por ciento del dinero que está en la fundación lo recibe directamente desde la Asociación Contra el Cáncer. ¿Y por qué a través de una fundación? Para garantizar la independencia y la transparencia. Si no, la asociación sería juez y parte. Entonces, ha delegado a un órgano ajeno hace ya cincuenta y tantos años la gestión del dinero. No tenemos especial interés en que esté en Teruel o en Cantabria. Si le dejas la responsabilidad de elegirlo en cada uno de los territorios, no estaríamos financiando la buena ciencia, habría un criterio territorial.

ciudad sanitaria donostiarra «La cercanía física de Biogipuzkoa con el hospital y el parque tecnológico tiene que convertirse en cercanía real de trabajo»

– ¿Cuáles son en estos momentos las principales vías de investigación?

– Estamos financiando lo más puntero que hay en nuestro país porque somos la primera entidad que financia investigación. Y me atrevería a decir que estamos en todas las fases del proceso. Creo que tenemos los mejores proyectos en biopsia líquida para temas de diagnóstico precoz, en cuestiones de imagen... Un cáncer de mama se está abordando desde dos ángulos completamente distintos, en cáncer de pulmón también se está intentando, el otro día estábamos viendo unos fármacos fotosensibles que se activan con la luz...

– ¿Están dando ya resultado esas investigaciones?

– Sí, cuando la Fundación empezó la tasa de supervivencia media en nuestro país no llegaba al 20%. Hoy, de media, estamos por encima del 60% y tenemos el gran reto de llegar al 70%. Se están haciendo enormes avances para detectarlos previamente y, por lo tanto, que la tasa de supervivencia sea mayor. Y tenemos un enorme reto para que sea en esos cánceres más difíciles o en las metástasis, y es donde tenemos enormes y grandísimos investigadores en nuestro país para ello.

– ¿Qué es lo que falta todavía para alcanzar esa meta?

– Dinero, eso es evidente. Financiación. También mucha generosidad por parte de la comunidad médica y la comunidad científica para que colaboren entre ellos, para que vean que yendo de la mano se irá más rápido. Necesitamos también que haya médicos que quieran y también que los pacientes quieran participar en los avances de la ciencia.

protonterapia «Tiene que ser un ejemplo no solo en el tratamiento sino para que se haga investigación vinculada a ese tratamiento»

– ¿Se destinan más recursos a los cánceres más frecuentes?

– Claro, investigar en páncreas es casi un fracaso para un investigador. Empezar de cero cuesta y eso es uno de los grandes compromisos que tenemos como entidad social. Hemos destinado 10 millones de euros para dos retos para aquellos cánceres con una tasa de supervivencia por debajo del 30%. Porque si ya es malo que tengas cáncer, si encima tienes la coletilla de poco frecuente...

– ¿Qué nivel de investigación tenemos en Gipuzkoa?

– Hay mucho nivel.A pesar de ser una población pequeña, está haciendo bien los deberes. Haber creado Biogipuzkoa fue fundamental, también que esté dentro del entorno hospitalario y cerca de Miramon. Ahora lo que hay que hacer es que esa cercanía física se convierta en cercanía real de trabajo. Hay proyectos relacionados con el hígado, todo lo que tiene que ver con el impacto de carcinomas, de enorme nivel aquí en Gipuzkoa. Lo que hay que proteger es la calidad siempre por encima de la cantidad, y hay que hacer que esa enorme calidad se esté trabajando bien con el hospital, con el oncológico y con el parque tecnológico.

infinitas mutaciones «Hay tumores de mama tan distintos como una gripe y un sida, por eso es tan difícil encontrar una cura al cáncer»

– ¿La máquina de protonterapia va a suponer un salto cualitativo en el tratamiento del cáncer?

– Lo será. Está testado para cánceres especialmente infantiles. Tiene que ser un ejemplo, y ojalá lo sea, para que no solo se haga tratamiento, sino para que sirva también para hacer investigación vinculada a ese tratamiento y pueda llegar a otros tipos de tumores que hoy todavía no están validados.

– ¿Por qué es tan difícil encontrar una cura para el cáncer?

– Porque no nos podemos olvidar de que el cáncer son más de 200 enfermedades con infinitas mutaciones. Me lo comentaba el otro día una investigadora: ¿a que nadie confunde una gripe con el sida? Pues las dos son enfermedades de virus. Bueno, pues hay cánceres de mama que son tan absolutamente distintos como una gripe y un sida. Los investigadores no hablan muchas veces del tipo de órgano que está afectado, sino del número de mutaciones que tiene ese órgano. Puedes dar con una mutación y esa mutación la tienes en el hígado, en el riñón... Es muy difícil, es enormemente difícil. Y luego el cáncer es muy listo, y sabe e intenta permanentemente engañarnos.