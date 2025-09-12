Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo Abre nuevas posibilidades terapéuticas también para otros tumores sólidos resistentes a los tratamientos oncológicos convencionales

El equipo de investigadores de Biogipuzkoa que ha desarrollado una nueva quimioterapia contra el colangiocarcinoma

Investigadores vascos han logrado un importante avance en la lucha contra el cáncer. Un equipo multidisciplinar del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, del Departamento de Salud y Osakidetza, en colaboración con la Universidad del País Vasco (EHU), ha desarrollado y patentado una nueva fórmula de quimioterapia, que ha demostrado una destacada eficacia, frente al colangiocarcinoma, un cáncer hepático poco frecuente pero especialmente agresivo y de muy mal pronóstico.

El estudio, que ha sido recientemente publicado en la prestigiosa revista Journal of Hepatology, abre nuevas posibilidades terapéuticas no solo para el tratamiento del colangiocarcinoma, sino también para otros tumores sólidos resistentes a los tratamientos oncológicos convencionales.

El colangiocarcinoma agrupa un conjunto heterogéneo de tumores que se desarrollan en los conductos biliares. Aunque se considera una enfermedad poco frecuente, su incidencia ha aumentado en las últimas décadas a nivel global. Es el segundo tipo de cáncer hepático más común y, debido a que suele diagnosticar en etapas avanzadas, las opciones terapéuticas son limitadas y en su mayoría paliativas, en gran parte, debido a la alta quimio resistencia que presentan estos tumores.

En este contexto, esta nueva fórmula quimioterapéutica, se perfila como «una alternativa prometedora», explican desde Osakidetza. Este compuesto ha demostrado una notable capacidad para reducir la supervivencia de células tumorales humanas y frenar el crecimiento tumoral en modelos animales, incluso en casos en los que la enfermedad ya no responde a los tratamientos convencionales. Además, no se han detectado efectos tóxicos significativos a dosis terapéuticas, lo que refuerza su perfil de seguridad.

«Nuestros compuestos representan una nueva vía terapéutica con gran potencial en la lucha contra el cáncer. Su capacidad para superar la resistencia a tratamientos actuales podría ser especialmente relevante para pacientes sin alternativas efectivas», destacan los doctores Jesús Bañales, responsable del Grupo de Enfermedades Hepáticas de Biogipuzkoa, y Fernando Cossío, coordinadores del estudio.

Este hallazgo pone de manifiesto el potencial de esta solución como una terapia prometedora para futuras fases de desarrollo clínico, con la esperanza de que en un futuro próximo puedan ser evaluadas en ensayos clínicos en pacientes.

La investigación, dirigida por la doctora en investigación biomédica, Irene Olaizola, y el responsable del Grupo de Enfermedades Hepáticas, Jesús Bañales, ambos de Biogipuzkoa; y el catedrático de Química Orgánica de la EHU, Fernando Cossío, ha sido financiada por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la Fundación Ikerbasque, el Instituto de Salud Carlos III y el CIBERehd. En ella, han participado también investigadores del Donostia International Physics Center (DIPC) y de la Universidad de Glasgow (Reino Unido), así como la Universidad de Salamanca como parte del consorcio intra-CIBERehd.

