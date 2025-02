El absentismo en Osakidetza se duplica en diez años y dobla la tasa media de Euskadi

Aitor Ansa San Sebastián Jueves, 20 de febrero 2025, 00:08 Comenta Compartir

El absentismo laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las compañías vascas, tanto las privadas como las del sector público. Osakidetza ... , la empresa más grande de Euskadi y que cuenta con una plantilla de más de 40.000 trabajadores entre personal sanitario y administrativo, no es una excepción. Las bajas por Incapacidad Temporal (IT) en el Servicio Vasco de Salud se han duplicado en la última década y doblan la tasa media del País Vasco, que ya de por sí no solo se sitúa a la cabeza a nivel estatal en este aspecto, sino que también está por delante de otros países de la eurozona como Francia o Italia.

La cifra de absentismo laboral enOsakidetza se situó el año pasado en el 10,13%, un 0,7% menos que el ejercicio anterior pero prácticamente el doble del índice anual de hace diez años, que fue del 5,8% en 2014. Son los datos que vienen recogidos en una documentación que el Departamento de Salud ha enviado al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de información por parte de Laura Garrido, del PP. En él vienen recogidas las bajas laborales por enfermedad o accidente. No incluyen, por tanto, las bajas por maternidad, paternidad o las relativas a la conciliación laboral. En el informe, el consejero Alberto Martínez ofrece una evolución de las bajas médicas en el Servicio Vasco de Salud en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2024 con una evolución creciente que se disparó con la irrupción de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en 2020 y que ha revertido su tendencia durante los dos últimos ejercicios. Concretamente, en los seis primeros años analizados la tasa de absentismo escaló ininterrumpidamente en casi cinco puntos, hasta el 10,75% alcanzado en 2020. Con la pandemia, y todo lo que ello conllevó para el sistema sanitario vasco, ese índice retrocedió en más de un punto el ejercicio siguiente antes de tocar techo en 2022, cuando el absentismo laboral ascendió hasta el 10,99%. Desde entonces Osakidetza ha encadenado dos ejercicios decrecientes que, no obstante, no evitan duplicar la tasa media del conjunto de Euskadi, que es del 5,8% según detalló el pasado mes de noviembre el Instituto Vasco de Competitividad, Orkestra, y que es el dato más reciente en este asunto. Un análisis que cifraba en un 7,4% el absentismo en el sector público vasco. «Las tasas de absentismo han ido creciendo estos últimos años en todo el ámbito de la comunidad autónoma yOsakidetza ha sufrido una situación similar», explican desde Salud. 2024 El absentismo alcanzó el 47,28% en el consultorio de Berastegi o el 32,38% en el PAC de Elgoibar En la documentación que la consejería ha enviado alParlamento no se ofrecen tasas desglosadas por meses –en algunas épocas del año estas cifras pueden llegar a duplicarse–, pero sí por territorios segregadas por centros de salud, Puntos de Atención Continuada (PAC) y centros hospitalarios de las diferentes Organizaciones Integradas Sanitarias (OSI). En lo que respecta a Gipuzkoa el comportamiento es similar en todas las zonas, con la OSI Donostialdea a la cabeza. Algo lógico teniendo en cuenta también que tiene una plantilla más extensa que el resto y abarca a una mayor población. Allí la tasa de absentismo se fijó el año pasado en el 10,13%. Diferencias por zonas No fue, sin embargo, la comarca de Euskadi que lideró en 2024 este ranking. Ese dudoso honor se lo llevó el hospital vizcaíno de Gorliz, con un índice de absentismo por incapacidad temporal del 13,96%. Entrando más al detalle, el absentismo laboral en la red guipuzcoana de Osakidetza varía mucho dependiendo del nivel asistencial y la ubicación de este. Por ello, se da la circunstancia de que, por ejemplo, escale hasta el 47,28% en el consultorio de Berastegi, el 32,38% en el PAC de Elgoibar o el 25,72% en el consultorio de Idiazabal, pero en el de Itsasondo apenas alcance el 0,18% o en el de Ataun sea del 0,33%. Seguimiento constante Salud asegura monitorizar «mes a mes» las bajas médicas para tomar acciones «individualizadas» Desde el Departamento de Salud reconocen que están tratando de abordar esta problemática «desde todos los puntos de vista», no solo con los avances en la gestión presencial y de desburocratización de la IT, sino también con «la mejora de las medidas de conciliación entre la vida personal y laboral de nuestro personal, una posible flexibilidad horaria...». Entre tanto, desde la consejería aseguran que desde los equipos directivos de las organizaciones de servicios, y concretamente con las direcciones de personas, «se está monitorizando mes a mes» el absentismo en Osakidetza «para que realicen un seguimiento conjunto con todos los agentes implicados en el proceso de incapacidad temporal y nos permita establecer acciones más individualizada».

