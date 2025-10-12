Saltos al vacío desde acantilados, tejados o grúas: los saltos extremos de un joven en una ciudad vasca Brice Poule de 23 años, conocido por sus acrobacias al límite, ha vuelto a hacerse viral tras lanzarse al vacío desde un mirador de gran altura

El joven Brice Poule de solo 23 años, ha vuelto a sorprender en redes con sus arriesgadas acrobacias. Famoso por sus saltos al vacío desde acantilados, tejados o grúas, el deportista ha publicado un nuevo vídeo en el que se lanza desde un mirador de Biarritz, una maniobra que ha generado una fuerte polémica sobre los límites de la seguridad y la imprudencia.

En las imágenes, compartidas en su perfil de Instagram, Poule aparece corriendo por un paseo antes de precipitarse al mar tras una breve carrera y un giro en el aire. El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones en pocas horas y ha reavivado el debate sobre este tipo de prácticas, conocidas como 'cliff diving' urbano, una fusión entre el salto de acantilado tradicional y el 'parkour'.

Mientras algunos lo califican de «temerario sin cabeza» que pone su vida en riesgo innecesariamente, otros lo defienden como «un atleta admirable» por su precisión, valentía y control corporal. Las redes se han llenado de comentarios enfrentados: unos reclaman sanciones y controles más estrictos, mientras que otros lo celebran como «un artista del salto libre».

«No es una locura, es una disciplina»

Poule sostiene que planifica cada salto al detalle y que nunca actúa sin estudiar antes las condiciones del entorno. «No es una locura, es una disciplina», ha asegurado en declaraciones anteriores. Sin embargo, las autoridades locales han recordado en más de una ocasión que los saltos desde estructuras urbanas están prohibidos por el riesgo que implican tanto para quien los realiza como para los bañistas.

El episodio ha reavivado una vez más la conversación en la localidad vasca de Iparralde sobre los límites del espectáculo y la seguridad. Mientras tanto, el joven de Biarritz continúa ganando seguidores que esperan con admiración o con preocupación su próximo salto.

